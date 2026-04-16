Supersalud cuestiona reciente intervención de Nueva EPS y designación de Jorge Iván Ospina

La Superintendencia de Salud remitió a la Procuraduría General de la Nación un documento en el que da cuenta de presuntas irregularidades en la prórroga de la intervención administrativa a la Nueva EPS.

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En el escrito, firmado por la superintendente nacional de Salud ad hoc, Luz María Múnera, se deja de manifiesto que se habrían omitido algunos controles internos y que el interventor que se designó en su momento no cumpliría los requisitos para el cargo.

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