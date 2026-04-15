Sergio Fajardo afirma que a lo largo de su vida política “como persona me he transformado”

“Sin duda que han sido campañas muy diferentes y yo soy diferente”, reconoce Sergio Fajardo en ‘Entre Líneas’, al tener una conversación abierta con Juan Roberto Vargas.

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El matemático ya se ha lanzado tres veces a la Presidencia de Colombia pero hubo una en particular que lo marcó, la de 2022. “Fue la amargura, todos los días de la vida eran amargos, porque no fuimos capaces como grupo de producir un tipo de química, de acción conjunta, era un grupo de políticos, cada quien calculando, fue una mala experiencia”.

“Yo he cambiado, sin duda que he cambiado después del 2022”, añadió, señalando que decidió “entrar al mundo digital, que no me gustaba porque va en contravía del profesor, que habla largo, y más un matemático le gusta explicar”, pero en el mundo digital “me ha tocado aprender a hablar más corto” y resalta lo bien que le ha ido en redes como TikTok, aunque María Ángela Holguín, su pareja, le dice que todavía le falta y que hable más despacio.



“Como persona me he transformado”

Eso dice el exalcalde y exgobernador Sergio Fajardo, quien afirma que a lo largo de su carrera profesional y política “he tenido tiempo para pegar las piezas de mi vida”, lo que le ha llevado a reaccionar a cierto tipo de situaciones. “A veces estoy en un lugar y siento mucho malestar con personas que hablan de cierta manera, lo siento”, pero ahora “soy capaz de controlarme”, cita como ejemplo.



“Sé que tengo que superar un montón de cosas alrededor” y más “en tiempos de confrontación y agresión”, pero “no me mortifico por eso”, asegura. Y recordó una frase que escuchó hace más de dos años: “Enséñales a tus hijos pronto lo que aprendiste tarde en la vida, y yo sigo aprendiendo”.



¿Qué es ser un buen líder?

“Uno tiene que tener unos objetivos claros, precisos, pocos, que estén asociados con su identidad”, dice Sergio Fajardo, precisando que “para que usted tenga una marca tiene que tener un sueño, una identidad, unos objetivos claros y poquitos para saber a dónde que tiene que ir”.



“Quien no sueña, jamás va a ser líder”, asevera.



¿Cómo ve a Colombia hoy?

“Veo una Colombia en una condición que nunca en mi vida había visto. Es una Colombia con miedos, con rabia, con incertidumbre, con mucho malestar, es una Colombia que está incómoda. Yo considero que el próximo gobierno, que yo quiero ser el presidente de Colombia, va a ser el más difícil que hemos tenido nosotros en épocas recientes de Colombia, incluyendo al de Álvaro Uribe y el de César Gaviria, porque es una Colombia dividida”, comenta Sergio Fajardo.

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Considera que lo que divide al país “es la polarización”, y añade: “¿Por qué estoy yo aquí? Por la convicción de que con la política podemos cambiar la sociedad”, señala el candidato, e invita a “ser diferentes sin ser enemigos”, además de escuchar al otro “sin meterse a su cancha y respetar”.

Sin embargo, dice que “aquí lo que estamos viendo es un grado supremo de irrespeto a la Constitución. El presidente cada que hay algo que no le gusta, patea, insulta, agrede, maltrata y entonces dice ‘es que no me dejan’, y por eso entonces hablan de Asambleas Constituyentes, y es un pésimo ejemplo para esta sociedad. Todo eso genera más rabias (…) porque mientras que estamos en esta pelea, en estos insultos, en estas agresiones, no va a crecer nadie”. (Lea también: "Vamos a inscribir un comité que sea protector de la Constitución del 91": Sergio Fajardo)

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