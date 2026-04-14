Resultados Chontico Noche último sorteo martes 14 de abril: números ganadores

En una nueva jornada cargada de ilusión para miles de ciudadanos, el sorteo del Chontico Noche de este martes 14 de abril de 2026 se posiciona una vez más como el centro de atención en el panorama de los juegos de azar en Colombia. Este chance, que ha logrado una penetración profunda especialmente en el suroccidente del país, continúa consolidándose como uno de los más populares gracias a su accesibilidad y frecuencia diaria.



Como es habitual en cada sorteo nocturno, la expectativa crece entre quienes depositan sus esperanzas en una combinación de cuatro cifras, esperando que la suerte les sonría bajo el lema de "Gane tempranito y cobre rapidito".



Resultados Chontico Noche último sorteo martes 14 de abril

A continuación, presentamos el estado de la combinación ganadora para el sorteo de hoy:



Números ganadores : 7835

: 7835 La "Quinta" cifra: 3

Al cierre de este reporte, los datos oficiales se encuentran en proceso de validación y actualización por parte de los organismos encargados de la transparencia del sorteo. Se recuerda a todos los participantes la importancia de verificar estos resultados a través de los canales oficiales antes de proceder con cualquier tipo de reclamación.



¿Cómo participar en el chance de Chontico Noche?

Participar en el Chontico Noche es un proceso diseñado para ser inclusivo y sencillo. El apostador solo debe seleccionar un número de cuatro cifras, ya sea de forma manual o permitiendo que el sistema lo elija al azar en el punto de venta. Una de las grandes ventajas de este chance es su bajo costo de entrada, pues se puede participar con una apuesta mínima de 500 pesos colombianos. El juego ofrece diversas modalidades que se ajustan al presupuesto y riesgo del jugador:



Cuatro cifras directas (Superpleno): La modalidad más ambiciosa, que puede pagar hasta 4.500 veces el valor apostado.

Combinado: Permite ganar si las cifras coinciden en cualquier orden.

Tres, dos y una cifra: Opciones que aumentan las probabilidades de acierto con premios proporcionales.

El Chontico Noche mantiene una constancia envidiable, jugando todos los días del año. De lunes a viernes, el sorteo se realiza a las 7:00 p. m., mientras que los sábados se traslada a las 10:00 p. m., y los domingos y festivos a las 8:00 p. m.. La transmisión suele realizarse por el Canal Telepacífico y diversas plataformas digitales autorizadas, asegurando que el público pueda seguir en vivo el destino de sus apuestas.

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En caso de que su número resulte favorecido, es imperativo seguir los protocolos de seguridad. Primero, debe conservar el tiquete original en perfecto estado, sin tachaduras ni enmiendas que puedan invalidar el premio. Los premios menores pueden reclamarse en los puntos de venta autorizados, pero si el monto supera los topes legales, el ganador deberá presentar su documento de identidad y, en ocasiones, certificados bancarios para el trámite administrativo.

Es vital recordar que, según la normativa vigente, los apostadores tienen un plazo máximo de un año para reclamar sus ganancias antes de que el premio expire. Por ahora, la comunidad permanece atenta a la confirmación de las cifras de este martes, manteniendo viva la tradición de un juego que ya es parte de la cultura económica popular colombiana.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

