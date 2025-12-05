Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, viernes 5 de diciembre de 2025: números ganadores

El sorteo Chontico Noche se ha convertido uno de los juegos de azar con más participación suroccidente colombiano, con una marcada presencia en el departamento del Valle del Cauca. Este sorteo se realiza habitualmente a las 7 de la noche, de lunes a viernes, y su frecuencia ha permitido mantener el interés constante de los apostadores.

La mecánica del juego es sencilla y totalmente transparente: se realiza la extracción aleatoria de un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. Este formato garantiza igualdad de condiciones, ya que cada número tiene la misma probabilidad de salir. Además, la estructura del sorteo asegura orden y claridad en todo el proceso, reforzando la confianza de quienes participan.



Resultado del Chontico Noche del 5 de diciembre de 2025

Número ganador: 0997

Quinta cifra: 2 Horarios oficiales de sorteos del Chontico Millonario

Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:



Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.

Cada jornada del Chontico Noche se transmite en tiempo real, lo que permite a los participantes observar directamente el desarrollo del proceso. Para asegurar la integridad del sorteo, se implementan procedimientos de control que validan la legitimidad de cada extracción. Una vez finalizado, los resultados son divulgados por la entidad responsable, la Lotería del Valle del Cauca, y están disponibles para consulta a través de plataformas digitales oficiales y medios autorizados.



Últimos resultados del Chontico Millonario

Chance Sorteo Fecha Resultado Chontico Día #8270 05 de Diciembre del 2025 9560 Super Chontico Noche #6383 04 de Diciembre del 2025 4222 Chontico Noche #6382 04 de Diciembre del 2025 3263 Chontico Día #8269 04 de Diciembre del 2025 9598 Chontico Noche #6381 03 de Diciembre del 2025 5636 Chontico Día #8268 03 de Diciembre del 2025 3290 Chontico Noche #6380 02 de Diciembre del 2025 8104 Chontico Día #8267 02 de Diciembre del 2025 2190 Chontico Noche #6379 01 de Diciembre del 2025 1890 Chontico Día #8266 01 de Diciembre del 2025 6960 Chontico Noche #6378 30 de Noviembre del 2025 8962 Chontico Día #8265 30 de Noviembre del 2025 5817 Chontico Noche #6377 29 de Noviembre del 2025 8778 Chontico Día #8264 29 de Noviembre del 2025 8320 Chontico Noche #6376 28 de Noviembre del 2025 9428 Chontico Día #8263 28 de Noviembre del 2025 9539 Super Chontico Noche #6375 27 de Noviembre del 2025 6887 Chontico Noche #6374 27 de Noviembre del 2025 4016 Chontico Día #8262 27 de Noviembre del 2025 8059 Chontico Noche #6373 26 de Noviembre del 2025 2241 Chontico Día #8261 26 de Noviembre del 2025 6309 Chontico Noche #6372 25 de Noviembre del 2025 0964 Chontico Día #8260 25 de Noviembre del 2025 3808 Chontico Noche #6371 24 de Noviembre del 2025 8816 Chontico Día #8259 24 de Noviembre del 2025 7600

¿Cómo se juega el Chontico Millonario?

Seleccione un número de cuatro cifras.

Defina el valor de la apuesta.

Compre el tiquete en un punto de venta autorizado.

Los puntos de venta incluyen establecimientos como tiendas, droguerías, papelerías, supermercados y plataformas como Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca.

El sistema permite seleccionar el número manualmente o dejar que el sistema lo asigne de forma aleatoria. El valor mínimo de la apuesta es de $500.

Modalidades de premio



El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:



Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.

Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.

Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.

Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.

El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.



¿Cómo se reclama el premio?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado:



Premios menores (hasta $100.000)

Se pueden reclamar directamente en el punto de venta donde se compró el tiquete.

Es necesario presentar el tiquete original en buen estado.

Premios iguales o superiores a $100.000

Se deben reclamar en puntos autorizados como Paga Todo.

Requisitos



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original diligenciado con los datos personales en el reverso.

Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía.

En algunos casos, se puede requerir documentación adicional como el RUT o formularios de certificación para personas no declarantes. El pago se realiza mediante cheque, el cual debe ser cobrado en una entidad bancaria autorizada. El tiquete ganador tiene una vigencia de un año a partir de la fecha del sorteo. Pasado ese plazo, el derecho al cobro prescribe, según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en Colombia. La operación del juego está autorizada por la Lotería del Valle del Cauca, que garantiza la legalidad y transparencia de los sorteos.



Otros chances en Colombia

