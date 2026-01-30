Delcy Rodríguez anuncia cierre de cárcel del Helicoide y una ley de amnistía general en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este viernes convertir el Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, señalada como un centro de "torturas" por ONG y opositores, en un centro social y deportivo, en medio de su propuesta para declarar una amnistía para los presos políticos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los Gobiernos del chavismo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La propuesta la dio a conocer semanas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, con quien el Gobierno encargado de Rodríguez mantiene acercamientos, hablara del cierre de una "cámara de torturas" en la capital venezolana.

Noticia en desarrollo.



EFE