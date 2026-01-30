En vivo
Noticias Caracol
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Delcy Rodríguez anuncia cierre de cárcel del Helicoide y una ley de amnistía general en Venezuela

Delcy Rodríguez anuncia cierre de cárcel del Helicoide y una ley de amnistía general en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela pidió convertir el Helicoide, señalada como un centro de "torturas" por ONG y opositores, en un centro social y deportivo. Además, pidió un "nuevo sistema de justicia".

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 30 de ene, 2026
Delcy Rodríguez y el Helicoide.
AFP

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este viernes convertir el Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, señalada como un centro de "torturas" por ONG y opositores, en un centro social y deportivo, en medio de su propuesta para declarar una amnistía para los presos políticos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los Gobiernos del chavismo.

La propuesta la dio a conocer semanas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, con quien el Gobierno encargado de Rodríguez mantiene acercamientos, hablara del cierre de una "cámara de torturas" en la capital venezolana.

Últimas Noticias

  1. Luigi Mangione no podrá ser condenado a pena de muerte en juicio federal: esto dijo jueza del caso
    Luigi Mangione es señalado del asesinar a Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare.
    Spencer Platt/Getty Images/AFP
    MUNDO

    Luigi Mangione no podrá ser condenado a pena de muerte en juicio federal: esto dijo jueza del caso

  2. ‘El Monstruo’, el hombre más buscado de Perú, fue extraditado a su país tras 3 años de estar prófugo
    Policía Nacional de Paraguay
    MUNDO

    ‘El Monstruo’, el hombre más buscado de Perú, fue extraditado: su mamá haría parte de la banda

Noticia en desarrollo.

EFE

