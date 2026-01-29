¿Quiere trabajar en la Dian? Abren inscripciones con más de 1.100 vacantes en toda Colombia

El Proceso de Selección Dian 2676 se convirtió en una de las convocatorias de empleo público más relevantes del inicio de 2026 en Colombia. Desde el 28 de enero y hasta el 6 de febrero, la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) mantiene abiertas las inscripciones para la modalidad abierta de este concurso de méritos, que busca proveer 1.142 empleos de carrera administrativa en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Este proceso hace parte del Sistema Específico de Carrera Administrativa de la Dian y se realiza bajo criterios de mérito, igualdad y transparencia. Las vacantes están distribuidas en los niveles asistencial, técnico y profesional, y se encuentran disponibles en distintas ciudades y departamentos del país.



¿Qué es el Proceso de Selección Dian 2676?

El Proceso Dian 2676 es un concurso de mérito adelantado por la CNSC para proveer cargos en vacancia definitiva en la planta administrativa de la Dian. A diferencia de contrataciones temporales, los empleos ofertados corresponden a cargos de carrera, lo que implica estabilidad laboral y permanencia sujeta a evaluación del desempeño. Este proceso se desarrolla en dos modalidades:



Modalidad de ascenso, dirigida a servidores de carrera de la Dian.

Modalidad abierta, dirigida a la ciudadanía en general, que es la que se encuentra habilitada desde el 28 de enero de 2026.

En qué ciudades y departamentos hay vacantes de empleo en la Dian

Las vacantes del Proceso de Selección Dian 2676 están distribuidas a nivel nacional. De acuerdo con la CNSC y la Dian, los cargos se reparten en los siguientes departamentos y ciudades:



Bogotá D.C.: 475 vacantes

Valle del Cauca: 113 vacantes

Antioquia: 88 vacantes

Atlántico: 66 vacantes

Bolívar: 41 vacantes

Santander: 36 vacantes

Norte de Santander: 29 vacantes

Magdalena: 26 vacantes

Tolima: 23 vacantes

Córdoba: 23 vacantes

Cesar: 20 vacantes

Nariño: 19 vacantes

Sucre: 19 vacantes

Quindío: 18 vacantes

La Guajira: 17 vacantes

Caldas: 17 vacantes

Boyacá: 16 vacantes

Cauca: 15 vacantes

Risaralda: 14 vacantes

Cundinamarca: 10 vacantes

Meta: 10 vacantes

Huila: 9 vacantes

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: 8 vacantes

Casanare: 8 vacantes

Arauca: 6 vacantes

Amazonas: 4 vacantes

Caquetá: 4 vacantes

Chocó: 4 vacantes

Putumayo: 3 vacantes

Guainía: 1 vacante

¿Cuáles son las vacantes de la Dian disponibles en Bogotá?

Bogotá D.C. concentra el mayor número de vacantes, con un total de 475 cargos en este proceso. Las oportunidades en la capital están distribuidas en los tres niveles:



Cargos asistenciales en áreas administrativas y de apoyo.

Cargos técnicos en gestión tributaria, gestión documental, sistemas y control operativo.

Cargos profesionales en disciplinas como derecho, contaduría pública, economía, administración, ingeniería, comunicación social, entre otras áreas afines a la gestión misional de la Dian.

Los detalles específicos de cada empleo, como requisitos de formación y experiencia, se encuentran publicados en la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) disponible en SIMO.



Cómo postularse al Proceso de Selección Dian 2676

La inscripción al concurso se realiza exclusivamente de manera virtual a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO), plataforma administrada por la CNSC. Todo el proceso debe completarse antes del 6 de febrero de 2026. Estos son los pasos para la inscripción:



Registro en SIMO: crear o actualizar el usuario con información personal, estudios y experiencia.

Consulta de la OPEC: verificar los empleos disponibles y seleccionar uno que cumpla con el perfil.

Carga de documentos: adjuntar soportes en formato PDF.

Pago de derechos de participación: realizar el pago correspondiente, salvo excepciones establecidas en la convocatoria.

Formalización de la inscripción: confirmar la postulación antes del cierre del plazo.

Cómo es el proceso de selección

El Proceso de Selección DIAN 2676 se desarrolla en varias etapas. Solo quienes superen cada etapa continúan en el proceso:



Verificación de requisitos mínimos. Aplicación de pruebas escritas, orientadas a evaluar conocimientos y competencias. Valoración de antecedentes, donde se revisan estudios y experiencia adicional. Conformación de listas de elegibles, a partir de los puntajes obtenidos. Nombramiento en período de prueba, para quienes ocupen los primeros lugares de la lista.

El concurso DIAN 2676 busca fortalecer la planta administrativa de la entidad y garantizar el ingreso por mérito al servicio público. Con más de mil vacantes disponibles y presencia en todo el país, este proceso representa una de las principales oportunidades laborales en el sector público durante 2026, bajo reglas definidas por la CNSC y con información plenamente accesible en plataformas oficiales.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL