¿Por qué Ecuador elevó en 900% la tarifa de transporte de petróleo colombiano? Respuesta de ministra

Inés Manzano, ministra de Ambiente y de Energía de Ecuador, habló con Noticias Caracol sobre la decisión que tomó su país para el incremento en un 900% de la tarifa para el transporte de petróleo colombiano, la cual pasó de 3 a 30 dólares.

Sobre si esa medida fue una retaliación a lo dispuesto por el Gobierno colombiano de no vender más energía eléctrica al país vecino, la funcionaria lo negó y expresó que “Colombia nos dijo en enero 23, a las 6:23, que no pasaba un solo megavatio más, decisión soberana, no tengo por qué cuestionarla”. (Lea también: Cancilleres de Colombia y Ecuador se reunieron en medio de la disputa comercial: ¿qué se sabe?)

“De hecho, siendo un servicio público y un servicio que le representa al Ecuador una oportunidad para ir mejorando su sistema energético, claro que estamos bien, estamos encendidos, no hemos tenido problemas ni apagones. Lo mismo en el año 2024, Colombia no nos vendía y cuando decidió vendernos nos vendía a 69 centavos, creo que fue lo máximo que vendió en kilovatio hora, también decisión de ellos de vendernos así, decisión nuestra si le comprábamos o no. En el uso que tenemos de las líneas de transmisión y de la compra de energía en este histórico con la relación con Colombia, vemos que ellos nos han vendido a 2 centavos, a 3 centavos, a 6, a 7, pero en esa oportunidad decidieron vendernos a 69 centavos”, precisó.



“No estaba llamando a rogar por megavatios”

No obstante, aseguró que le escribió al ministro de Minas de Colombia, Edwin Palma, porque la tomó de sorpresa “cuando ellos decidieron unilateralmente no seguir vendiendo al Ecuador y de hecho nos querían vender a valor de combustible líquido, que es más alto”.



“Le mandé un mensaje porque una relación mala con Edwin Palma no tengo. Y la verdad es que pues él lo tomó desde el punto de vista de que nosotros habíamos puesto este tema arancelario y que ellos habían decidido hacer eso. No estaba llamando a rogar por megavatios porque yo lo estoy haciendo bastante bien”, aseguró.



Asimismo, dijo que en Ecuador “seguimos teniendo sin cero apagones; de hecho, estamos aprovechando para poder hacer más mantenimiento, aprovechando a sacar nuevos proyectos de ley”.

Sobre la decisión de Colombia, la ministra manifestó que Palma “no me tiene que dar a mí una explicación porque son soberanos”. (Lea también: Colombia impondrá nuevos aranceles del 30% a productos de Ecuador en plena guerra comercial)



¿Por qué aumentar la tarifa del transporte del petróleo?

Al ser preguntada sobre el tema, la respuesta fue “porque somos soberanos y podemos cambiar las tarifas cuando queramos y apegadas a la ley. La ley hidrocarburos me permite hacerlo haciendo varios análisis como el margen de maniobra, el costo de oportunidad, factores sociales o ambientales, etcétera”.

Por otro lado, sobre la guerra comercial dijo que Ecuador le compra “más a Colombia de lo que Colombia me compra a mí. Entonces, la pregunta es si ese es el tratamiento adecuado a tu mejor cliente y mi respuesta yo la tengo muy clara, tendrían los colombianos que verla, pero 1,1 billones es bastante y adicionalmente a eso, lo único que ha pedido el gobierno por un tema de combate al narcotráfico, que entiendo que también el gobierno colombiano quiere hacerlo, pero desde el punto de vista ecuatoriano, nosotros tenemos que salvaguardar el bienestar de la población que está en frontera y también de las infraestructuras petroleras que

están en frontera”.

“Quisiéramos que en el caso de Colombia sea allá también esa actitud de tener esa lucha contra el narcotráfico al sur de Colombia. Nosotros tenemos mucho que defender porque son las vidas de millones de ecuatorianos”, expresó.

E insistió en que si Ecuador es “tu mejor cliente, trátame como eso, y si estamos los dos en la guerra contra el narcotráfico, hazlo también tangible con acciones. Y mientras tanto, yo tengo que salvaguardar todo aquello que hace que funcione el sistema de hidrocarburos, de logística que tenemos nosotros en este sector estratégico”.

