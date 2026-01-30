Anuncian reducción del precio de la gasolina para febrero que será de 500 pesos

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, anunció este viernes 30 de enero que en los próximos se emitirá el decreto para determinar la reducción del precio de la gasolina en 500 pesos para el mes de febrero de 2026. La decisión, de acuerdo con el funcionario, se da como una medida "contrainflacionaria".

"Continuaremos haciendo reducciones mayores al valor de la gasolina, entre otros motivos, porque queremos establecer una medida contrainflacionaria con la reducción del valor de la gasolina y las brechas que se habían abierto entre los precios internacionales y el precio interno, que nos permiten tomar estas decisiones que van a impactar positivamente", dijo el ministro durante un declaración pública.



Noticia en desarrollo...

