Banco de la República fija la tasa de interés en 10,25%: subió 100 puntos básicos

En la tarde de este viernes, 30 de enero de 2026, el Banco de la República informó que aumentó la tasa de interés 100 puntos básicos. Esto quiere decir que dicha tasa pasó del 9,25% al 10,25%.
En su reunión de enero la #JuntaBanRep decidió por mayoría subir la tasa de interés de política monetaria a 10,25%.— Banco República 🇨🇴 (@BancoRepublica) January 30, 2026
Cuatro directores votaron a favor de esta decisión, dos por una reducción de 50 pbs. y uno por mantenerla inalterada.
