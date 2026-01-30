En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
EMERGENCIA ECONÓMICA
CUBA
ACCIDENTE AVIÓN SATENA
EMPLEOS DIAN
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Banco de la República fija la tasa de interés en 10,25%: subió 100 puntos básicos

Banco de la República fija la tasa de interés en 10,25%: subió 100 puntos básicos

De acuerdo con la entidad, cuatro de los directores votaron a favor de esta decisión, mientras que dos lo hicieron por una reducción de 50 puntos básicos y uno por mantener la tasa inalterada.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 30 de ene, 2026
Comparta en:
Banco de la República fija la tasa de interés en 10,25%: subió 100 puntos básicos
Tasa de interés en Colombia -
Archivo

En la tarde de este viernes, 30 de enero de 2026, el Banco de la República informó que aumentó la tasa de interés 100 puntos básicos. Esto quiere decir que dicha tasa pasó del 9,25% al 10,25%.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Banco de la República

Publicidad

Publicidad

Publicidad