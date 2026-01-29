Juez otorgó libertad al padre de Liam Gael Rodríguez, bebé fallecido en jardín de La Calera

El proceso judicial por la muerte de Liam Gael Rodríguez, un bebé de apenas 11 meses que falleció en circunstancias aún no esclarecidas en el municipio de La Calera, dio un giro en los juzgados de Paloquemao. La jueza encargada del caso determinó que el padre del menor, quien había sido capturado por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable de un posible caso de abuso sexual, podrá continuar el proceso en libertad debido a la ausencia de elementos probatorios suficientes.

A pesar de que la Fiscalía vinculó al hombre tras identificar hallazgos durante la inspección técnica al cuerpo del menor, se consideró que los argumentos presentados no sustentaban una responsabilidad penal clara en este momento. Según el ente acusador, aunque la muerte del niño se habría producido inicialmente por causas naturales, surgieron otras líneas de investigación que derivaron en la captura del padre. No obstante, la defensa y la propia madre del pequeño, Mildret Narváez, han cuestionado estas acusaciones, insistiendo en que la investigación debe centrarse en lo ocurrido dentro del establecimiento donde el niño era cuidado.



Liam murió en extrañas circunstancias en jardín de La Calera

El 29 de septiembre de 2025, el pequeño Liam Gael murió mientras se encontraba bajo el cuidado del centro de estimulación Arkids. En una investigación realizada por Séptimo Día en noviembre de 2025, se revelaron detalles sobre las condiciones en las que operaba este lugar y los testimonios de los padres, quienes en ese momento buscaban respuestas ante una pérdida que calificaron como inexplicable.

Aquel lunes, Liam Gael fue entregado por sus padres en el jardín infantil alrededor de las 7:30 de la mañana, como era habitual durante los últimos seis meses. Mildret Narváez recordó en la entrevista que su hijo se encontraba en perfecto estado de salud al momento de dejarlo: “Él llegó en perfectas condiciones. El niño no llegó ni con moquitos ni con secreción nasal, no llegó con nada, llegó completamente limpio y sanito al jardín. Nunca estuvo enfermo, en sus 11 mesecitos nunca estuvo hospitalizado, él siempre era un niño super saludable”, dijo.



Sin embargo, a las 10:10 de la mañana, una llamada lo cambió todo. La profesora Jessica contactó a Mildret para informarle que el bebé había sido trasladado de urgencia a un centro de salud. El padre del menor relató a Séptimo Día la confusión del momento: “Mi única reacción fue salir a correr, simplemente nos llamaron para informar que el niño había broncoaspirado sin una respuesta lógica de qué fue lo que sucedió ese día en el jardín".



Irregularidades en el jardín y versiones encontradas

Al llegar al centro de salud de La Calera, los padres se encontraron con una escena dolorosa. Mildret relató que la docente la abrazó y le dijo: "es que el niño broncoaspiró por comer mucho y está en reanimación”. Esta versión causó extrañeza en la madre, ya que ella misma le había preparado el desayuno horas antes y, al revisar la lonchera del niño en el jardín, notó que estaba "completamente todo lo que le empaque".



El reporte médico oficial del doctor Mario Posada, vocero del centro de salud, confirmó que el menor ingresó a las 10:05 de la mañana con "ausencia de signos vitales, sin frecuencia cardíaca, sin frecuencia respiratoria". A pesar de realizar maniobras de reanimación durante 20 minutos, el pequeño fue declarado muerto. Durante el procedimiento, se hallaron secreciones en la vía aérea, aunque se aclaró que solo la necropsia podría determinar si esto fue la causa definitiva del deceso.

Por su parte, la defensa de las profesoras y dueñas de Arkids, liderada por el abogado Héctor Muñoz, presentó una versión distinta. Según su relato, una de las docentes notó que el niño, mientras dormía, "tenía náuseas", y al intentar asistirlo, el menor ya no respondía. Asimismo, aseguraron que el niño no había ingerido alimentos adicionales en el jardín.

La investigación de Séptimo Día también puso al descubierto una grave irregularidad administrativa: Arkids no era un centro de educación infantil reconocido oficialmente. Genny Padilla, secretaria de educación de Cundinamarca, confirmó que el establecimiento "no se encontraba registrado" en las bases de datos departamentales. Del mismo modo, Mayerly Moreno, secretaria de educación de La Calera, señaló que el municipio no tiene competencia para vigilar este tipo de establecimientos que operan bajo figuras comerciales de cuidado y estimulación temprana, lo que genera un vacío legal en el control de estos sitios.



El futuro del proceso judicial

A pesar de la decisión de la jueza de otorgar la libertad al padre de Liam, la situación legal está lejos de resolverse. El hombre seguirá vinculado a la investigación mientras se practican pruebas técnicas adicionales, incluyendo exámenes de ADN que podrían ser determinantes para el caso. Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación ya apeló la decisión de no imponer medida de aseguramiento, insistiendo en la gravedad de los hallazgos iniciales.

Mildret Narváez, quien ha acompañado a su pareja a los juzgados de Paloquemao, mantiene su postura de que la justicia debe profundizar en lo que ocurrió dentro del jardín infantil. Hasta finales de 2025, los padres manifestaron que desconocían los resultados finales de la necropsia y que sentían una falta de avances por parte de las autoridades competentes.

La comunidad de La Calera permanece atenta al desenlace de este caso, que ha reabierto el debate sobre la seguridad en los centros de cuidado infantil y la necesidad de que los padres verifiquen si los sitios donde dejan a sus hijos cumplen con la normativa del Ministerio de Educación.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Séptimo Día.