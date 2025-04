¿Quién paga realmente por aranceles de Trump?: “Cientos de miles de empleos están en riesgo”

Para Colombia ya comenzó a aplicar el arancel del 10% impuesto por Donald Trump en Estados Unidos. Las tarifas a lo que importe el país norteamericano ha generado un panorama de incertidumbre e, incluso, en los hogares de ese país manifiestan que “todos tendremos que ajustar el presupuesto y todo va a ser más caro todavía”. Algunos dicen que deberán cambiar los hábitos de consumo reconociendo que su bolsillo ya está resentido sin sentir aún los efectos de la guerra comercial del mandatario estadounidense.

Y si eso ocurre en Estados Unidos, en Colombia las consecuencias para los ciudadanos también podrían ser fuertes. César Pabón, director de investigaciones económicas de Corficolombia, señala que “una cuarta parte de lo que importamos del mundo proviene de Estados Unidos , entonces ahí entran prendas de vestir, electrodomésticos. En la medida que aumenten sus costos producción, traerlos al país va a aumentar los precios y esto sin lugar a dudas va a ser el efecto más evidente en los bolsillos de los colombianos y del mundo entero”.

Así las cosas, los precios finales podrían subir entre 20 y 40%. Textiles y calzados no se salvarían y aumentarían entre un 25 y 40%.

¿Quién pagará en Colombia por esos aranceles?

En diálogo con Noticias Caracol, Jorge Bedoya, presidente de la SAC, recordó que Colombia exportó 3.642 billones de dólares de agro a los EE. UU. en 2024 y ahora “lo que está de por medio es la estabilidad social y cientos de miles de empleos que se generan en los sectores exportadores”.

“El aguacate hass, por ejemplo, que tiene ese problema de diferencial de arancel con México, que no tiene arancel, son más de 79.000 empleos directos en más de 220 municipios y así la historia es para los otros sectores”, detalló.

Asimismo, cuestionó lo que sugieren algunos de buscar mercados distintos al de Estados Unidos para las exportaciones. “Le pongo el caso de las flores. El 80% de las exportaciones de flores de Colombia va para Estados Unidos, reemplazar ese mercado, como lo ha dicho el presidente de Asocolflores, Augusto Solano, eso es prácticamente imposible. En el caso del aguacate hass, exportamos gran parte del aguacate hass a Europa, pero como ha ocurrido ahora ya empezaron los importadores de aguacate haas a decirle a Colombia ‘va a tener que bajar el precio porque de México me sale más barato’”, explicó.

Si a Vietnam le quitaran el arancel del 46 %, Colombia quedaría en desventaja para la exportación de café - Archivo

“Y hay un tema que es distinto para el sector agropecuario si lo compara con otros sectores y es la admisibilidad en los mercados internacionales. Es muy fácil decir ‘vamos a sustituir mercados o vamos a diversificar las exportaciones’. Cuando se negoció el acceso del aguacate hass al mercado de Estados Unidos y al mercado de Japón, la admisibilidad sanitaria para verificar que no hay problemas de plagas y enfermedades, ese proceso tomó más de 10 años. Entonces para el sector agropecuario realmente es muy complejo pensar que vamos a cambiar de mercado simplemente por lo que está haciendo Estados Unidos”, agregó.

Y citó también el caso de Vietnam, que si entra “a negociar con el presidente Trump y queda ya no el arancel del 46 % sino queda en cero, pues no sirvió para nada lo que habíamos pensado que entonces íbamos a quedar en mejor condición que ellos cuando nosotros teníamos el 10 y ellos el 46. Esto va a ser del día a día, pero en el caso del sector agropecuario tenga presente que los empresarios no ponen los huevos en una misma canasta, pero lograr nuevos mercados, e inclusive, mandar un excedente que no sea por un tema arancelario para otro mercado, eso no se hace de la noche a la mañana”.

Javier Díaz, presidente de Analdex, se preguntó qué pasará con “un productor exportador de pulpa de mango en la costa Caribe. Estos mangos son de la ribera del río Magdalena, pero si México no tiene arancel (el colombiano) no va a poder vender ese mango. ¿Qué va a pasar con esos recolectores de fruta en la costa Caribe? Ahí hay un problema social. Entonces eso es parte de lo que hay que hablar con el Gobierno también ¿cuáles son las ayudas que se van a brindar a estos pequeños microempresarios, pequeños productores que se van a ver afectados por esta guerra comercial?”.

Pequeños empresarios sufrirían las consecuencias arancelarias

Díaz recomienda que “no se queden quietos”. “Hay una gran empresa nuestra que vende perfiles y ventanas de aluminio a los Estados Unidos, ¿qué hizo? Se movió rápidamente, fue y compró aluminio de los Estados Unidos y eso le permite escapar de ese arancel de aluminio porque el aluminio es originario de los Estados Unidos, entonces puede mantener los precios durante todo este año. Está viendo cómo cambia los materiales, no aluminio sino PVC en sus ventanas, entonces uno tiene que mirar escenarios, ver posibilidades para ver cómo se puede mover”, dijo.

No obstante, sí pidió a los pequeños empresarios “levantarle la mano al gobierno, tiene que reclamarle al Gobierno por esa competencia que le está llegando de manera ilegal, mecanismos de defensa comercial, que le pongan una salvaguardia, que la Dian controle esos precios. No puede ser posible que de Asia lleguen zapatos a 3 centavos de dólar el par, eso no existe”.

Según él, estos precios obedecen a que “muchos de estos bienes se usan para lavar activos, dinero del narcotráfico, entonces traen bienes, los venden aquí en pesos y ya tienen los pesos legalizados, entonces es imposible si no tenemos un control sobre esos precios tan bajos que pueden arruinar a los pequeños”.