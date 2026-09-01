¿Cómo ahorrar energía en casa? Consejos para reducir el consumo de electricidad

Ante la advertencia por el impacto del fenómeno de El Niño, que estaría alcanzando cerca del 96% de su intensidad durante el último trimestre del año, el llamado ahora es al ahorro de energía en los hogares. Desconectar los aparatos que no están en funcionamiento, retirar los cargadores una vez terminada la carga, apagar las luces innecesarias y prestar especial atención a los electrodomésticos de mayor consumo son algunas de las medidas que pueden adoptarse desde los hogares. Karina Lozano, directora del programa de Ingeniería de Energías de la Universidad EAN, explicó en Noticias Caracol que una de las situaciones que puede pasar inadvertida en los hogares es el llamado consumo fantasma, que es cuando los aparatos permanecen conectados a la corriente aunque no estén siendo utilizados.

"El consumo fantasma de los electrodomésticos conectados durante el día y que no hay nadie en casa puede representar alrededor del 5 al 10 % del consumo total", indicó la experta. La especialista señaló que una alternativa para controlar este gasto consiste en utilizar regletas o extensiones con interruptor. En ellas se pueden conectar varios equipos y, cuando no estén en uso, apagar el interruptor para cortar el suministro de electricidad. Además de reducir el consumo de los aparatos que permanecen conectados, esta práctica permite organizar los equipos y evitar que permanezcan encendidos o conectados durante periodos en los que la vivienda está vacía.

Consejos para ahorrar energía eléctrica en el hogar

Apague las luces que no esté utilizando

Una de las medidas más sencillas consiste en apagar las luces de las habitaciones, baños, pasillos u otros espacios que se encuentren desocupados. Aunque dejar una bombilla encendida durante algunos minutos puede parecer un consumo pequeño, mantener esta práctica de manera constante puede aumentar el gasto de electricidad. Por ello, conviene encender únicamente las luces que sean necesarias.



Aproveche la luz natural durante el día

Cuando las condiciones lo permiten, abrir ventanas y cortinas puede reducir la necesidad de utilizar iluminación artificial durante el día. Esta recomendación también puede aplicarse a otras actividades del hogar. Por ejemplo, secar la ropa al aire libre y aprovechar las condiciones de luz natural evita recurrir a equipos eléctricos para tareas que pueden realizarse sin consumir electricidad.



Cambie los bombillos tradicionales por luces LED

Las luces LED son otra alternativa para disminuir el consumo asociado a la iluminación. Además de utilizar menos energía que los bombillos tradicionales, tienen una mayor duración. El cambio puede realizarse de manera progresiva, comenzando por los espacios de la vivienda en los que las luces permanecen encendidas durante más tiempo.



Reemplace los electrodomésticos antiguos

Los equipos que tienen más de 10 años pueden ser reemplazados por modelos nuevos que tengan un menor consumo y un mejor desempeño energético. Antes de adquirir un electrodoméstico, es recomendable revisar sus características de consumo para conocer cuánta electricidad requiere durante su funcionamiento. La decisión también puede aplicarse a equipos que presenten un funcionamiento deficiente.



Desconecte los aparatos cuando no los use

Televisores, consolas, routers y otros equipos pueden permanecer conectados incluso cuando no están siendo utilizados. Esta práctica puede incorporarse especialmente durante periodos en los que la vivienda permanece desocupada o cuando los equipos no serán utilizados durante varias horas.



Revise la temperatura de los equipos

Otra forma de controlar el consumo consiste en utilizar adecuadamente la temperatura de determinados electrodomésticos y sistemas eléctricos. De acuerdo con las recomendaciones suministradas por Enel, el congelador puede mantenerse entre 4 y 5 °C, mientras que el refrigerador puede estar entre 1 y 8 °C. En el caso del aire acondicionado, una temperatura de entre 24 y 25 °C permite utilizarlo de manera más eficiente.



¿Qué significa hacer un uso eficiente de la energía?

La eficiencia energética consiste en "la optimización del consumo de la energía. Es decir, busca que los usuarios hagan uso de la electricidad de acuerdo con sus necesidades reales. Aunque su objetivo está orientado al ahorro de energía, no pretende sacrificar la calidad de vida de las personas", indicó la empresa Enel. En el hogar, esto implica revisar los hábitos cotidianos, identificar qué equipos utilizan más energía y evitar que permanezcan encendidos o conectados cuando no son necesarios.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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