¿Cómo reducir el consumo de agua en casa? Recomendaciones para ahorrar ante la llegada de El Niño

Las altas temperaturas y la falta de lluvias han generado problemas de abastecimiento de agua en varias regiones de Colombia. Ante este panorama, las autoridades y expertos llaman a hacer un consumo responsable del líquido y recomiendan cambiar algunos hábitos cotidianos en el hogar para reducir el desperdicio.

El fenómeno de El Niño ha encendido las alarmas en diferentes departamentos del país debido a las altas temperaturas y la disminución de las fuentes de agua. La situación ha llevado a varias comunidades a buscar alternativas para abastecerse y, en algunos lugares, se han implementado medidas de racionamiento.

En La Guajira, por ejemplo, habitantes de diferentes sectores han reportado dificultades para acceder al líquido y algunas comunidades han tenido que recurrir a pozos y carrotanques. En Bolívar, 42 de los 46 municipios reportan desabastecimiento de agua, de acuerdo con la Oficina de Gestión del Riesgo Departamental.



La situación también afecta a Santander, donde 11 municipios tienen racionamiento de agua, mientras que en Los Santos el 80 % de la población no cuenta con suministro y recibe agua mediante carrotanques. En Cundinamarca, Facatativá comenzó a racionar el servicio por sectores debido a los bajos niveles de sus fuentes de abastecimiento.



En Medellín, entretanto, se implementaron cortes de agua como parte de las medidas para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño. Ante este panorama, el ahorro desde los hogares se convierte en una de las acciones recomendadas para disminuir el consumo.



Recomendaciones para ahorrar agua en casa

Una persona consume en promedio entre 76 y 78 litros de agua al día, según la información presentada. Una parte importante de ese consumo ocurre en actividades cotidianas dentro del hogar, por lo que pequeños cambios pueden contribuir a reducir el desperdicio.



Cerrar la llave al lavar los platos

Una de las principales recomendaciones está relacionada con el lavado de los platos. En un hogar se pueden gastar alrededor de 2.770 litros de agua al mes en esta actividad.

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Por lo que cerrar la llave mientras se enjabonan los platos y volver a abrirla únicamente cuando sea necesario enjuagarlos. De esta manera se evita mantener el agua corriendo durante todo el proceso.



Reducir el tiempo en la ducha

El baño es otra de las actividades que puede representar un consumo importante. La recomendación es utilizar un cronómetro e intentar que la ducha dure entre dos y tres minutos. También se puede aprovechar el agua que sale mientras se espera a que alcance la temperatura deseada. Esta puede ser recolectada y reutilizada para limpiar el piso o lavar los baños, según las recomendaciones presentadas.



Cerrar la llave al cepillarse

El mismo principio debe aplicarse al momento de cepillarse los dientes. No es necesario mantener la llave abierta durante todo el proceso. Lo recomendable es cerrarla mientras se realiza el cepillado y abrirla únicamente cuando se necesite utilizar el agua.



Aprovechar la capacidad de la lavadora

La lavadora también representa un consumo importante. En un hogar se gastan aproximadamente 790 litros de agua al mes en esta actividad. Por eso, se recomienda evitar utilizar la máquina con pocas prendas y, en cambio, aprovechar su capacidad máxima para completar la carga. La idea es reducir la cantidad de ciclos de lavado y, con ello, el consumo de agua.



Cambiar hábitos para enfrentar la escasez

En Medellín, durante una de las jornadas de racionamiento, EPM reportó un ahorro de 121 litros por segundo, superando la meta establecida de 120 litros por segundo en la zona nororiental de la ciudad.

El caso de Facatativá también evidencia la importancia del consumo responsable. Allí se había planteado una meta de ahorro de 50.000 metros cúbicos de agua durante una campaña de sensibilización, pero el ahorro alcanzado fue de 15.000 metros cúbicos.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co