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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Qué cayó Chontico Noche este 1 de septiembre de 2026? Consulte los números ganadores

¿Qué cayó Chontico Noche este 1 de septiembre de 2026? Consulte los números ganadores

El Chontico Noche se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos. El horario cambia dependiendo del día de la semana. Estos son los ganadores de esta jornada

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 1 de sept, 2026
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Chontico Noche
Chontico Noche -
Chontico - Getty Images

El Chontico Noche tiene una nueva jornada este martes 1 de septiembre de 2026. Como ocurre durante todos los días del año, el sorteo se desarrolla en horas de la noche. Este chance tiene especial presencia en el Valle del Cauca y su resultado es transmitido habitualmente por Telepacífico. La combinación que se obtiene en cada jornada está compuesta por cuatro cifras y una quinta cifra.

¿Cómo se juega el Chontico Noche?

Para participar en este chance se escogen cuatro cifras, utilizando números del 0000 al 9999. La combinación puede ser seleccionada por el propio jugador o generada mediante el sistema disponible en los puntos autorizados.

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El resultado depende del orden en que aparecen las cuatro cifras durante la extracción. De acuerdo con la modalidad elegida, también existen opciones de premio cuando se aciertan determinadas cantidades de cifras.

¿Cuándo se realiza el sorteo?

El Chontico Noche se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos. El horario cambia dependiendo del día de la semana.

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De lunes a viernes, el sorteo se realiza aproximadamente a las 7:00 de la noche. Los sábados tiene lugar cerca de las 10:00 p.m., mientras que los domingos y días festivos se desarrolla alrededor de las 8:00 p.m.

Resultado Chontico Noche del 1 de septiembre

Por ahora, el resultado del sorteo de este martes 1 de septiembre de 2026 está pendiente de definición.

  • Número ganador: 9362
  • Quinta cifra: 3

Una vez finaliza el sorteo y se conocen oficialmente las cifras, estos datos permiten establecer la combinación correspondiente a la jornada.

¿Qué debe hacer si su número resulta ganador?

Una vez se publique el resultado oficial, es importante conservar el tiquete original en buen estado, pues este documento es necesario para realizar el proceso de reclamación.

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El ganador debe acudir a un punto autorizado o a la entidad correspondiente para validar el comprobante y realizar el trámite de pago. En el caso de premios de mayor cuantía, pueden solicitarse verificaciones adicionales.

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La recomendación es comparar cuidadosamente las cifras del tiquete con el resultado oficial antes de iniciar cualquier proceso relacionado con el cobro.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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