Conozca las nuevas medidas para operadores de telefonía en Colombia que favorecerán a los usuarios

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) estableció nuevas medidas dirigidas a que los operadores de telefonía móvil mejoren el servicio a los usuarios con estas también se espera fortalecer la competencia en el mercado de las empresas.

En Colombia 22,4 millones de líneas en postpago y 68 millones en prepago. En este sentido, la CRC estableció nuevas reglas para los operadores móviles, entre las que se destaca que los usuarios puedan tener un mejor servicio, sin trabas ni demoras, y facilidades tanto para cambiar su plan como para cancelarlo a través de la digitalización de trámites y modificación de servicios.

“De 32,000, el promedio de los descuentos lo está llevando a 25,000. Entonces, tenemos sencillamente un jineteo donde los usuarios reciben unos descuentos promocionales pero no mejoras en calidad. ¿Qué queremos? Que realmente los operadores inviertan en calidad y que fortalezcan esta competencia”, manifestó Felipe Díaz, experto comisionado de la CRC.

¿El fin de los trámites interminables?

Las medidas están encaminadas a beneficiar a los usuarios que actualmente enfrentan trabas innecesarias para sus trámites “para darle más herramientas a los usuarios, permitir que se reduzca por cualquier canal o se pueda modificar el plan para reducir precisamente esos costos de transacción de los usuarios, de tener que desplazarse, de perder media jornada laboral, de estar dos o tres horas pegado a un teléfono para poder para poder hacer las modificaciones o cancelaciones del plan”, sostuvo Díaz.

Y es que, precisamente, esta es la respuesta a una de las quejas más frecuentes de la ciudadanía: la subida de precios injustificados y los trámites interminables.

"Me subieron mucho el valor, entonces me voy a cambiar. Cuando uno se va a cambiar las diligencias que hay que hacer son de mucha demora. Entonces, uno no se puede cambiar así como tan rápido porque no lo despiden a uno fácilmente como lo recibieron”, dijo Doris Fontecha, Ciudadana.

Otra de las nuevas medidas está orientada que no puedan contactar a los usuarios que se han ido de su red a través del proceso de portabilidad numérica móvil. Es decir, quienes deciden cambiar de operador, pero conservar su misma línea telefónica.

“Estábamos evidenciando que el 20% de las portabilidades de usuarios están asociados con prepago y de ese 20% se está rechazando al 50% porque no es el titular. ¿Quién es el usuario del servicio? Esto tiene dos implicaciones: por un lado, dificulta el derecho del usuario y dificulta el empoderamiento del usuario para poder elegir libremente a qué operador trasladarse. Por otro lado, puede fomentar el ciberdelito, el cibercrimen y las llamadas fraudulentas. Entonces, lo que queremos es poder tener una línea de quién es el titular”, explicó Felipe Díaz.

Finalmente, la CRC aclara que las cláusulas de permanencia solo aplican a servicios fijos y no pueden ser exigidas en los servicios móviles ya sea de forma independiente o como parte de un paquete.

CAMILO ROJAS

PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE DALIANA GARZÓN, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL