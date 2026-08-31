Conozca los resultados de la Lotería de Cundinamarca del 31 de agosto: ¿es uno de los ganadores?

Como es habitual, la Lotería de Cundinamarca vuelve a poner en juego este lunes 31 de agosto de 2026 una nueva oportunidad para sus jugadores, con el sorteo número 4818 y un plan de premios que supera los $28.071 millones. La jornada se desarrolla en horas de la noche y los jugadores deben estar atentos a la publicación del número ganador y la serie correspondiente.

Con una trayectoria de décadas, este sorteo hace parte de los juegos de azar tradicionales de Colombia y mantiene una amplia presencia entre quienes cada semana adquieren sus billetes o fracciones con la expectativa de acertar el premio mayor.

¿Cuánto paga la Lotería de Cundinamarca?

Para este sorteo, la entidad dispone de un plan de premios total de $28.071.927.711.



Entre los principales premios se encuentran:



Premio mayor: $2.500 millones con serie.

Una Balsa Millonaria: $500 millones con serie.

Un Tunjo de Oro: $300 millones con serie.

Una Guaca Secreta: $100 millones con serie.

Tres Tesoros: $50 millones con serie cada uno.

20 Tesoros: $20 millones con serie cada uno.

35 Tesoros: $10 millones con serie cada uno.

El valor que recibe el ganador corresponde al monto establecido para cada categoría y a las condiciones de la fracción o billete adquirido.



El plan también contempla pagos para diferentes coincidencias con las cifras del premio mayor. Entre ellas están la última cifra, las dos primeras o las dos últimas cifras y diferentes combinaciones de tres cifras.

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Por ejemplo, la última cifra del premio mayor entrega $40.000 cuando coincide la serie y $5.000 cuando corresponde a una serie diferente.

También existen premios para las dos primeras cifras, las dos últimas cifras y combinaciones específicas de tres cifras, cuyos valores cambian dependiendo de si la serie coincide con la del premio mayor.

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Resultado de la Lotería de Cundinamarca hoy 31 de agosto

El sorteo 4818 de la Lotería de Cundinamarca se realiza este lunes 31 de agosto. Una vez finaliza la extracción oficial, los apostadores pueden comprobar sus billetes con los resultados publicados por la organización.



Premio mayor: pendiente de resultado oficial.

pendiente de resultado oficial. Serie: pendiente de resultado oficial.

¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

La Lotería de Cundinamarca realiza habitualmente sus sorteos los lunes a las 11:15 de la noche. Cuando el lunes corresponde a un día festivo, la jornada se traslada al siguiente día hábil.

¿Qué hacer si tiene un billete ganador?

Si después de conocer los resultados considera que su billete fue favorecido, es importante conservarlo en buen estado, pues el documento físico es necesario para acreditar el premio.

Para premios superiores a $10 millones, el pago se realiza directamente en las oficinas de la Lotería de Cundinamarca. Para adelantar el proceso se debe presentar el billete ganador, la cédula de ciudadanía, el Registro Único Tributario (RUT) y una certificación bancaria, además de diligenciar la documentación requerida.

Cuando el premio es inferior a $10 millones, el cobro puede efectuarse en puntos de distribución autorizados, de acuerdo con los requisitos establecidos para la validación.

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Antes de iniciar cualquier trámite, el jugador debe comprobar que el número, la serie y el número del sorteo coincidan con la información oficial.

