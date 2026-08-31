CREG anuncia sanciones económicas para residencias, comercios e industrias que no ahorren energía

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) anunció que desde el martes 1 de septiembre se llevará a cabo un esquema de ahorro de energía que se aplicará a nivel nacional, esto teniendo en cuenta las condiciones climáticas en el país por cuenta del fenómeno de El Niño. La medida estará enfocada en residencias, comercios en industrias.

¿Cuánto durará la medida de ahorro de energía?

El esquema funcionará así: cada usuario tendrá una meta individual de consumo, la cual se calcula a partir del historial de consumo de los últimos 12 meses. Este valor se verá reflejado en el recibo de energía. Según la entidad, esta medida tendrá una duración de seis meses.



#Colombia | Desde el 1 de septiembre, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) sancionará a quienes se excedan en el consumo de energía y premiará a quienes lo reduzcan.



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De acuerdo con la CREG, habrá un cobro adicional para quienes consuman más del 10 % por encima de su meta y vivienda que reduzca su consumo mensual en más de un 10 % frente a su meta individual podrá acceder a un beneficio que se reflejará como saldo a favor en su factura, que se liquidará al cierre del programa y dependerá de los recursos efectivamente recaudados por los cobros adicionales, de acuerdo con las reglas del programa.

Para poner un ejemplo, si en una vivienda el consumo es de 180 kilovatios por hora y se consume ese total mas el 10 % adicional, superando los 198 kilovatios por hora, ese consumo demás tendrá un cobro adicional.

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El cobro adicional se ahorrará durante los seis meses que dura la medida y finalmente ese dinero se repartirá entre las personas que ahorraron energía. Según la CREG, la primera factura que se emita luego del 1 de septiembre de 2026 tendrá un carácter pedagógico e informativo, es decir que aquellos consumos que superen la meta en más de 10 % no estarán sujetos a cobros adicionales.

¿De cuánto será el cobro por estratos?

El cobro adicional tendrá tarifas diferenciales por residencias y estratos. Para estratos 1, 2 y 3, ese cobro adicional será del 30% sobre cada kilovatio hora en exceso. Residencias estrato 4, 5 y 6 el 50% adicional. En el caso de comercios e industrias será el 70% adicional.

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Al cierre del programa, cuya duración inicial será de seis meses, los comercializadores calcularán lo recaudado por cobros adicionales y lo distribuirán como beneficio económico que se reflejará como saldo a favor en la factura correspondiente a los usuarios beneficiados.

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La CREG explicó que este cobro es transitorio y propio del programa, pues no modifica la tarifa del servicio de energía ni forma parte de ella y los recursos recaudados no ingresan al patrimonio de las empresas. “Son recursos que se destinan íntegramente a reconocer a quienes ahorran, dentro de su mismo mercado. El programa se autofinancia: el valor del beneficio dependerá de cuánto se recaude por cobros adicionales durante los seis meses, por lo que su monto no está garantizado de antemano”.

¿Para quiénes no aplica programa CREG para ahorro de energía?

Finalmente, la entidad señaló que la medida no aplica para los usuarios que cuentan con medidor prepago o tienen el servicio suspendido, así como para hospitales, instituciones educativas y organismos de emergencia y seguridad, entre otros. También estarán excluidos los usuarios regulados ubicados en los municipios que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) haya identificado oficialmente como afectados por el terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026. Adicionalmente, las personas que dependan de equipos eléctricos por razones médicas podrán solicitar a las empresas comercializadoras de energía no ser incluidas en este programa.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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