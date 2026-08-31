¿Se cayó Bancolombia? Usuarios reportan fallas en la app en la noche de este 31 de agosto

Usuarios de Bancolombia reportan este lunes problemas para realizar diferentes operaciones bancarias en la app. De acuerdo con el estado de servicio de la entidad, son algunos los servicios que están intermitentes en este momento.



¿Qué servicios de Bancolombia presentan fallas?

De acuerdo con la información publicada por la entidad, no todos los servicios están fuera de funcionamiento. Bancolombia diferencia entre las operaciones que están disponibles y aquellas que presentan intermitencias. Este es el estado de algunas de las principales funciones:



App Mi Bancolombia

La aplicación aparece actualmente con el aviso de que se encuentra sin operar, bajo el anuncio de "trabajamos para volver", en cuanto al ingreso a la app. Dentro de la aplicación, el estado de los servicios de pago presenta diferentes comportamientos:



Tarjetas de crédito desde cuenta de ahorros: disponible.

disponible. Créditos: disponible.

disponible. Facturas desde cuenta de ahorros: disponible.

Por lo tanto, una persona puede encontrarse con problemas en una operación determinada y, al mismo tiempo, poder realizar otra sin inconvenientes.



Transferencias

En el apartado de transferencias también hay servicios con estados diferentes:



Transferencias a Bancolombia desde cuenta corriente: disponible.

disponible. Transferencias a Bancolombia desde cuenta de ahorros: disponible.

disponible. Transferencias a otros bancos: intermitente.

intermitente. Transferencias a Nequi: intermitente.

Transferencias mediante código QR: disponible.

¿Hay mantenimiento programado de Bancolombia?

Además de las intermitencias reportadas este lunes, Bancolombia tiene programada una actualización relacionada con Nequi. De acuerdo con el aviso publicado en su página de estado de canales, el mantenimiento comenzará a las 10:00 p. m. del lunes 31 de agosto y está previsto hasta la 1:30 a. m. del martes 1 de septiembre. Durante ese periodo estarán restringidas algunas operaciones entre Bancolombia y Nequi.



Servicios que tendrán restricciones durante la actualización

Transferencias desde cuentas Bancolombia hacia Nequi.

Pagos o transferencias a cuentas Nequi mediante llaves.

Operaciones con códigos QR de Bre-B hacia cuentas Nequi.

Recarga de Cívica desde la App Mi Bancolombia.

La entidad recomienda a los clientes realizar este tipo de operaciones antes de que comience la actualización o esperar hasta que finalice.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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