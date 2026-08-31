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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Qué números cayeron en Baloto y Revancha hoy, 31 de agosto de 2026? Resultados del sorteo

¿Qué números cayeron en Baloto y Revancha hoy, 31 de agosto de 2026? Resultados del sorteo

Además de las cinco balotas principales, cada modalidad cuenta con una Superbalota que hace parte de la combinación sorteada. Estos son los números de la jornada.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 31 de ago, 2026
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Baloto
Baloto y Revancha -
Foto: Baloto / Freepik

Baloto y Revancha es uno de los juegos de suerte y azar más populares de Colombia, operado por la concesión Operador Nacional de Juegos (ONJ). Esta lotería en línea permite a los jugadores seleccionar cinco números del 1 al 43 y una Superbalota del 1 al 16, ofreciendo premios acumulados multimillonarios. Por una tarifa adicional, los apostadores participan con la misma combinación en la modalidad Revancha, lo que duplica sus oportunidades de ganar un acumulado independiente.

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Hoy, 31 de agosto se lleva a cabo una nueva jornada de sorteo, en la que los participantes de todo el país tienen la oportunidad de llevarse las bolsas acumuladas de ambos juegos. La transmisión en vivo se realiza sobre las 11:00 p.m., momento en que se revelan las balotas ganadoras para definir a los nuevos afortunados de la noche.

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¿Cómo funciona Baloto y Revancha?

Baloto se juega seleccionando cinco números entre el 1 y el 43 y una Superbalota entre el 1 y el 16. La combinación puede ser escogida por el participante o generada aleatoriamente por el sistema.

Revancha funciona como una modalidad adicional. Al incluirla en la apuesta, se utilizan los mismos números seleccionados para participar en un segundo sorteo, con un acumulado independiente.

Los sorteos de Baloto y Revancha se realizan los lunes, miércoles y sábados, durante la noche.

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Números ganadores de Baloto y Revancha este 31 de agosto

Baloto

  • Balotas ganadoras: por definir
  • Superbalota: por definir

Revancha

  • Balotas ganadoras: por definir
  • Superbalota: por definir

Los jugadores deben revisar el tiquete y comprobar si los números registrados coinciden con los resultados correspondientes a cada modalidad.

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¿Qué hacer si tiene un tiquete ganador?

Si al comparar el comprobante encuentra que tiene una combinación favorecida, lo primero es conservar el tiquete original en buen estado, debido a que este documento es necesario para realizar la reclamación.

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También se recomienda verificar los datos del sorteo y seguir el procedimiento establecido por el operador para solicitar el pago. Para efectuar la reclamación se debe presentar el documento de identidad y cumplir las condiciones correspondientes al premio.

La revisión debe hacerse con especial cuidado, pues el resultado de Baloto y el de Revancha corresponden a sorteos diferentes y cada uno tiene su propia Superbalota.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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