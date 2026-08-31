Resultados loterías de Cundinamarca, Tolima y Baloto: números ganadores 31 de agosto

La jornada del lunes 31 de agosto de 2026 incluyó los sorteos de la Lotería de Cundinamarca, la Lotería del Tolima y Baloto con Revancha. Los tres juegos manejan mecánicas diferentes para participar y reclamar premios, por lo que es necesario revisar con atención el resultado correspondiente antes de validar una apuesta o un billete. Mientras las loterías de Cundinamarca y Tolima exigen acertar número y serie del billete para obtener el premio mayor, Baloto y Revancha funcionan mediante la selección de cinco números y una Superbalota.

Lotería de Cundinamarca: resultado del sorteo 4818

La Lotería de Cundinamarca realizó este lunes el sorteo 4818. El juego se desarrolla semanalmente y contempla un premio mayor de 6.000 millones de pesos, además de diferentes categorías de premios secos incluidas en su plan de premios. El sorteo se transmite en horario nocturno y los participantes deben verificar tanto el número como la serie impresa en el billete para determinar si obtuvieron algún premio.

Resultado del premio mayor

Número ganador:

Serie:

Los premios superiores a 10 millones de pesos deben reclamarse directamente ante la Lotería de Cundinamarca presentando el billete ganador, documento de identidad, RUT y certificación bancaria.



Lotería del Tolima: resultado del sorteo 4185

La Lotería del Tolima también realizó su sorteo habitual de los lunes. Para esta edición se puso en juego un premio mayor de 3.500 millones de pesos y una estructura complementaria de premios secos distribuidos en varias categorías. Entre los premios adicionales reportados para este sorteo se encuentran los bonos Casa para Siempre por 270 millones de pesos, Cero Kilómetros por 240 millones, Dulima Dorada por 150 millones, El Top de la Suerte por 60 millones, El Tren de la Fortuna por 21 millones y La Ráfaga Millonaria por 15 millones de pesos. La lotería juega cada lunes a las 10:30 de la noche y los participantes deben comparar tanto el número como la serie para verificar posibles premios.



Resultado del premio mayor

Número ganador:

Serie:

Para reclamar premios de alto valor es necesario presentar el billete original, documento de identidad, RUT y certificación bancaria ante la entidad operadora.

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Baloto y Revancha: resultados del 31 de agosto

Baloto es un juego de acumulados que exige seleccionar cinco números del 1 al 43 y una Superbalota del 1 al 16. En cada jornada también se realiza el sorteo de Revancha, que utiliza la misma apuesta registrada por el jugador pero participa por un acumulado independiente. Los sorteos tienen lugar los lunes, miércoles y sábados en horario nocturno. Los resultados oficiales suelen divulgarse entre las 11:00 p. m. y las 11:15 p. m. luego de finalizar la transmisión correspondiente. Para el sorteo 2700 del 31 de agosto de 2026, el acumulado informado para Baloto alcanzó los 54.800 millones de pesos, mientras que Revancha llegó a 11.400 millones de pesos antes de la realización del sorteo.

Resultado Baloto

Números ganadores:

Superbalota:



Resultado Revancha

Números ganadores:

Superbalota:

En Baloto no existe serie como ocurre en las loterías tradicionales. La validación depende exclusivamente de la coincidencia entre los números seleccionados en el tiquete y la combinación oficial publicada para cada sorteo. Los participantes de cualquiera de estos tres juegos deben conservar el comprobante o billete original hasta verificar los resultados oficiales y, en caso de ser ganadores, adelantar el trámite de reclamación conforme a las condiciones establecidas por cada operador.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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