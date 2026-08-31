¿Qué cayó Super Astro Luna? Consulte número y signo ganador del sorteo de este 31 de agosto de 2026

Como ocurre diariamente, el Súper Astro Luna tiene este lunes 31 de agosto una nueva nueva jornada de su sorteo nocturno. El juego se caracteriza por combinar números y astrología en una misma apuesta. Para participar, cada jugador selecciona una cifra de cuatro dígitos y la acompaña con uno de los 12 signos del zodiaco.

¿Cómo se juega el Súper Astro Luna?

La dinámica del Súper Astro Luna consiste en escoger un número de cuatro cifras, desde 0000 hasta 9999, y seleccionar además uno de los signos zodiacales.

El premio principal requiere acertar tanto las cuatro cifras como el signo en las condiciones establecidas para el juego. También existen premios para determinados aciertos parciales, entre ellos las últimas dos o tres cifras acompañadas del signo correspondiente.



De esta manera, los participantes pueden realizar sus apuestas utilizando diferentes combinaciones numéricas y elegir el signo que consideran que puede resultar ganador.



¿Cuánto se puede apostar?

El valor de la jugada parte desde $500 y puede llegar hasta $10.000 por tiquete, de acuerdo con la información suministrada.



En caso de acertar las cuatro cifras y el signo, el premio corresponde a 42.000 veces el valor apostado. Para los aciertos de tres cifras con el signo, el pago es de 1.000 veces la apuesta, mientras que acertar dos cifras y el signo representa 100 veces el valor jugado.

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Resultado de Astro Luna hoy 31 de agosto

El sorteo correspondiente a este lunes 31 de agosto se realiza durante la noche. Una vez se conozca el resultado oficial, los apostadores podrán comparar la combinación de su tiquete con las cifras y el signo seleccionados en la jornada.



Número ganador: pendiente del resultado oficial.

Signo ganador: pendiente del resultado oficial.

¿A qué hora juega Astro Luna?

El Súper Astro Luna tiene sorteos durante los siete días de la semana. El horario cambia dependiendo del día. De lunes a viernes, el sorteo se realiza aproximadamente a las 10:50 p.m.; los sábados se programa cerca de las 10:42 p.m., mientras que domingos y festivos el horario habitual es aproximadamente a las 8:30 p.m.

¿Qué hacer si su número resulta ganador?

Los jugadores que encuentren coincidencias entre su tiquete y el resultado oficial deben conservar el comprobante original en buenas condiciones. El documento no debe presentar tachaduras o enmendaduras que puedan afectar su validación.

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Los premios de menor cuantía pueden reclamarse en puntos autorizados. Para premios de mayor valor, el ganador debe acudir a las oficinas de los operadores habilitados, entre ellos SuperGIROS o SuRed, donde se realiza la respectiva verificación.

También es importante tener en cuenta que existe un plazo de un año para reclamar el premio. Pasado este periodo, el derecho al cobro caduca. Los apostadores deben verificar siempre los resultados a través de canales autorizados antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.