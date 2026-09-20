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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Cuál fue el resultado de Sinuano Noche hoy domingo 20 de septiembre de 2026? El número ganador

¿Cuál fue el resultado de Sinuano Noche hoy domingo 20 de septiembre de 2026? El número ganador

El sorteo del sábado 19 de septiembre ya tiene resultado: consulte aquí las cuatro cifras y la quinta balota.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 20 de sept, 2026
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Resultados Sinuano Noche, último sorteo hoy viernes, 11 de septiembre de 2026: conozca el sorteo
Resultados Sinuano Noche -
El Sinuano - Getty Images

Los jugadores que participaron en el Sinuano Noche el sábado 19 de septiembre de 2026 ya pueden consultar la combinación ganadora de la jornada. El sorteo se realizó en horas de la noche y el resultado fue 5994, acompañado de la quinta cifra 3.
En esta nota podrá consultar el resultado de Sinuano Noche del 19 de septiembre, así como las cifras que corresponden a las diferentes modalidades de apuesta.

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Resultado Sinuano Noche del domingo 20 de septiembre

  • Número ganador: XXXX
  • Quinta cifra: X

El resultado oficial registrado para el sorteo del sábado 19 de septiembre corresponde al número 5994. La quinta cifra fue 3.
Se recomienda a los participantes verificar las cifras de su tiquete en los canales oficiales antes de adelantar cualquier trámite de cobro.

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¿Qué número cayó en Sinuano Noche el viernes 18 de septiembre?

El resultado del sorteo inmediatamente anterior, correspondiente al viernes 18 de septiembre de 2026, fue:

  • Cuatro cifras: 0038
  • Tres primeras cifras: 003
  • Tres últimas cifras: 038
  • Quinta cifra: 9

El 0038 fue el número ganador del Sinuano Noche de esa jornada.

Estas son las modalidades para jugar Sinuano

El chance ofrece distintas alternativas de acuerdo con el nivel de coincidencia entre la apuesta y el resultado oficial. Entre ellas se encuentran:

  • Directa de cuatro cifras (Superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
  • Directa de tres cifras: acertar las tres últimas cifras en el orden correspondiente.
  • Combinación de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.
  • Combinación de tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras o Pata: acertar las dos últimas cifras.
  • Una cifra o Uña: acertar la última cifra.
  • La Quinta: corresponde a la balota adicional que acompaña el resultado principal.

El valor de la apuesta depende de la modalidad seleccionada y de la red autorizada.

¿A qué hora juega Sinuano Noche?

El Sinuano Noche tiene sorteos diarios. De acuerdo con la información publicada por Sinuano, el juego se realiza de lunes a sábado a las 10:30 p. m., mientras que los domingos y festivos el horario es a las 8:30 p. m.
Los jugadores deben conservar el tiquete en buen estado y comparar las cifras con el resultado oficial antes de solicitar el pago de un premio.

¿Dónde se puede jugar Sinuano?

Las apuestas se realizan mediante las redes y puntos autorizados para la comercialización del chance. Los jugadores también pueden consultar los resultados a través de los canales oficiales de Sinuano.
Una vez conocido el resultado, es importante revisar cuidadosamente cada cifra del tiquete y verificar las condiciones correspondientes a la modalidad jugada.

¿Cómo reclamar un premio de Sinuano?

Si el resultado coincide con la apuesta, el jugador debe conservar el tiquete original en buen estado y acudir a los puntos o canales autorizados para realizar el proceso de cobro.
Antes de reclamar un premio, se recomienda comprobar el resultado en los canales oficiales y tener a disposición el documento de identidad cuando sea requerido.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.

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