Estos son los resultados Chontico Noche hoy, domingo 20 de septiembre de 2026: números ganadores

El Chontico Noche realizó este sábado 19 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, uno de los juegos de chance más seguidos por los apostadores en Colombia, especialmente en el suroccidente del país.

Como es habitual, el sorteo se realizó en la jornada nocturna y dejó una combinación ganadora que ya puede ser consultada por los participantes. El resultado fue 2958, acompañado de la quinta balota 2.



Resultados Chontico Noche del sorteo del 20 de septiembre

Número ganador: XXXX

Quinta cifra: X

Estos fueron los resultados correspondientes al sorteo del sábado 19 de septiembre:



Número ganador: 2958

Tres primeras cifras: 295

Tres últimas cifras: 958

Dos últimas cifras: 58

Última cifra: 8

Quinta balota: 2

Se recomienda a los participantes verificar sus resultados en los canales oficiales antes de adelantar cualquier trámite de cobro.

¿Cómo jugar el Chontico Noche?

Participar en este chance es sencillo. El jugador debe elegir un número de cuatro cifras, que puede seleccionar manualmente o dejar al azar en el punto de venta. Luego, define el valor de la apuesta y la modalidad en la que desea jugar.

Entre las modalidades se encuentran:



Cuatro cifras directas (superpleno)

Combinado

Tres cifras

Dos cifras

Una cifra

Cada una ofrece diferentes posibilidades y premios, de acuerdo con la modalidad y el valor apostado.

¿Cuándo se juega el Chontico Noche?

Este sorteo se realiza todos los días, aunque el horario cambia según la jornada:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

El sorteo del sábado 19 de septiembre correspondió al horario de las 10:00 p. m.



¿Cómo reclamar un premio?

Si resulta ganador, es fundamental:



Conservar el tiquete original en buen estado.

Verificar el resultado en canales autorizados.

Presentar el tiquete y el documento de identidad para realizar el proceso correspondiente.

Consultar las condiciones de la red autorizada para conocer dónde puede efectuarse el cobro.

Recuerde que antes de reclamar debe comprobar que las cifras de su tiquete coincidan exactamente con el resultado oficial.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.