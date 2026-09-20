Consulte los números ganadores del chance Chontico Día hoy, 20 de septiembre de 2026

Los jugadores de Chontico Día están atentos este domingo a la combinación que deja el sorteo correspondiente al 20 de septiembre. El chance permite realizar apuestas bajo diferentes modalidades, por lo que después de conocerse el resultado cada participante debe revisar las cifras de acuerdo con el tipo de jugada que realizó. La jornada dominical mantiene el horario habitual del sorteo de Chontico Día, cuya combinación ganadora permite determinar los premios correspondientes a las distintas modalidades.

Las modalidades que ofrece el chance

Una de las características de Chontico Día es que los participantes pueden elegir diferentes alternativas al momento de realizar su apuesta. Estas se distinguen principalmente por la cantidad de números que deben coincidir y por el orden en que aparecen.

En el caso de cuatro cifras directo o Superpleno, el jugador debe acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado.



También existe la posibilidad de jugar las cuatro cifras combinadas, modalidad en la que se deben acertar los cuatro números, aunque pueden aparecer en un orden diferente.



Para apuestas de tres cifras están las modalidades directa y combinada. La primera exige acertar las últimas tres cifras respetando su orden, mientras que en la segunda no es necesario que coincidan en la misma posición.

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Otra alternativa es Pata, correspondiente a las dos últimas cifras del número ganador y que deben acertarse en el mismo orden. Finalmente está Uña, en la que se apuesta por la última cifra.

¿Cuánto se puede apostar?

El monto destinado al juego depende de la modalidad que el participante haya escogido. Chontico Día permite apuestas desde $500 hasta $10.000. El jugador selecciona el valor dentro de ese rango antes de formalizar su jugada. Es importante conservar el tiquete después de realizar la apuesta, especialmente hasta comprobar el resultado de la jornada.



Así quedó Chontico Día este domingo

El resultado del sorteo de este 20 de septiembre de 2026 es:



Número ganador: 6725

Tres últimas cifras: 725

Dos últimas cifras: 25

Quinta cifra: 9

Una vez se publique oficialmente la combinación, los jugadores podrán compararlo con el número registrado en sus tiquetes.



¿Cómo verificar si ganó?

La comprobación debe hacerse teniendo en cuenta la modalidad seleccionada. No basta con revisar únicamente el número completo, pues algunas opciones requieren acertar las últimas tres, dos o una cifra.

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Por ejemplo, una persona que haya jugado cuatro cifras directo deberá comprobar que los cuatro números coincidan y estén en el mismo orden. En cambio, quienes hayan escogido una modalidad de dos o una cifra deberán revisar las posiciones correspondientes.

En caso de que el resultado coincida con la apuesta, el tiquete debe conservarse para adelantar el proceso de reclamación.

Requisitos para cobrar un premio

El ganador debe presentar el tiquete original, correctamente diligenciado y en buen estado. Este no debe tener tachones ni enmendaduras.

También se solicita:



Documento de identidad original.

Copia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio. Para premios inferiores a 48 UVT, se requiere la documentación básica.

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Cuando el premio se encuentra entre 48 y 181 UVT, el ganador debe diligenciar además el formulario SIPLAFT en el punto correspondiente.

Para premios superiores a 182 UVT, se solicita una certificación bancaria vigente, con una fecha de expedición no superior a 30 días. Una vez completada la validación, el pago se realiza mediante transferencia bancaria.

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Los jugadores deben verificar siempre las condiciones aplicables al premio antes de iniciar el proceso de cobro.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co