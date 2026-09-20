¿Qué cayó Sinuano Día hoy 20 de septiembre de 2026? Resultados del último sorteo

La jornada de este domingo incluye un nuevo sorteo de Sinuano Día, juego de chance que se realiza diariamente en Colombia. Los participantes que hicieron sus apuestas deberán esperar la publicación de la combinación oficial para comprobar si sus números coinciden con el resultado.El operador registra para este domingo 20 de septiembre el nuevo sorteo de Sinuano Día, después de la jornada del sábado, que dejó como ganador el número 3477.

¿Cuándo se conoce el resultado?

Sinuano Día realiza sus sorteos diariamente a las 2:30 p.m.. La transmisión se realiza por Telecaribe y posteriormente se publican los resultados a través de los canales autorizados. Por ello, quienes participaron este domingo deben conservar el comprobante de la apuesta y esperar la combinación oficial antes de determinar si obtuvieron un premio.

¿Qué es Sinuano Día?

Sinuano es un juego de chance en el que se puede seleccionar una combinación de cuatro cifras, desde 0000 hasta 9999. La apuesta puede realizarse bajo diferentes modalidades, dependiendo de las cifras que el participante decida jugar. Entre las opciones disponibles están las apuestas de cuatro cifras, tres cifras, dos cifras o Pata y una cifra o Uña. El valor de la jugada parte de $500 y puede llegar hasta $10.000, según la modalidad escogida.



Resultado de Sinuano Día del domingo 20 de septiembre

Por ahora, el resultado correspondiente a la jornada de hoy está pendiente de confirmación oficial.



Número ganador: pendiente

Quinta cifra: pendiente

Modalidades para jugar

Las principales alternativas son:



Cuatro cifras o directo: se deben acertar las cuatro cifras en el orden elegido.

Tres cifras: la apuesta se realiza con tres números.

Dos cifras o Pata: se juega con las dos cifras correspondientes.

Una cifra o Uña: se participa con una sola cifra.

Después de conocer el resultado, es necesario revisar la modalidad que aparece en el tiquete para establecer qué cifras deben coincidir.

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¿Cómo comprobar una apuesta?

El jugador debe comparar la combinación registrada en su comprobante con el resultado oficial del sorteo. También debe revisar la quinta cifra cuando esta haga parte de la modalidad correspondiente.

Si considera que su apuesta resultó ganadora, debe conservar el tiquete en buen estado y realizar la verificación a través de los canales autorizados.

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¿Cómo reclamar un premio de Sinuano?

Si el resultado coincide con la apuesta realizada, el ganador debe conservar el tiquete original y presentarlo junto con su documento de identidad para iniciar el proceso de cobro. Los requisitos pueden cambiar dependiendo del valor del premio.



Premios inferiores a 48 UVT: se debe presentar el tiquete correctamente diligenciado y el documento de identidad.

se debe presentar el tiquete correctamente diligenciado y el documento de identidad. Premios entre 48 y 181 UVT: además de la documentación básica, es necesario diligenciar el formulario de control correspondiente, como el formato SIPLAFT.

además de la documentación básica, es necesario diligenciar el formulario de control correspondiente, como el formato SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se requiere una certificación bancaria vigente, con una fecha de expedición inferior a 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria una vez finalice el proceso de validación.

También es importante tener presente que los premios de juegos de suerte y azar están sujetos a las retenciones establecidas por la ley y cuentan con un plazo para ser reclamados. Las condiciones específicas pueden variar según el operador y el tipo de premio.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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