Caribeña Día: números ganadores del sorteo de hoy domingo 20 de septiembre de 2026

Este domingo 20 de septiembre de 2026, se juega una nueva jornada de Caribeña en su modalidad diurna. este sorteo es un juego de chance que se realiza en Colombia y que permite a los participantes apostar por números de cuatro cifras. El jugador puede escoger distintas modalidades, como cuatro, tres, dos o una cifra, dependiendo del tipo de apuesta que quiera realizar.

¿Cómo se puede jugar Caribeña Día?

El chance ofrece distintas modalidades de apuesta, de acuerdo con la cantidad de cifras que el participante decida jugar.

En la opción de cuatro cifras directo o Superpleno, es necesario acertar los cuatro números en el mismo orden. También existe la alternativa de cuatro cifras combinado, que permite acertar los mismos números sin importar su posición.



Para quienes juegan tres cifras, están disponibles las modalidades directa y combinada. En la primera se deben acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente, mientras que en la segunda no es necesario conservar esa posición.



También se encuentran las opciones de Pata, correspondiente a las dos últimas cifras, y Uña, que consiste en acertar la última cifra del número ganador.

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El valor de las apuestas puede estar entre $500 y $10.000, dependiendo de la modalidad seleccionada.

Resultado de Caribeña Día de hoy 20 de septiembre

Estos son los datos que deberán verificarse una vez termine el sorteo:



Número ganador: 5248

Quinta cifra: 6

El resultado anterior corresponde al sábado 19 de septiembre, cuando la combinación ganadora fue 2644 y la quinta cifra fue 4.

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¿Qué hacer si el resultado coincide con el tiquete?

Los jugadores que obtengan un premio deben conservar el tiquete original en buenas condiciones y verificar que esté correctamente diligenciado, sin tachones, enmendaduras o alteraciones.

Para realizar el cobro también se solicita el documento de identidad original y una copia legible.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio. Para montos inferiores a 48 UVT se solicita la documentación básica. Entre 48 y 181 UVT se requiere, además, el diligenciamiento del formulario SIPLAFT.

Cuando el premio supera las 182 UVT, se debe presentar una certificación bancaria vigente, con una expedición no superior a 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia después de completar las verificaciones correspondientes.

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Por eso, una vez sea publicado el resultado de Caribeña Día de este domingo 20 de septiembre, se recomienda revisar cada una de las cifras del tiquete antes de iniciar cualquier trámite de cobro.ultado oficial antes de determinar si obtuvieron un premio.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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