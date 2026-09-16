¿Cuáles fueron los números ganadores de Baloto y Revancha hoy 16 de septiembre?

Este miércoles 16 de septiembre de 2026 se lleva a cabo una nueva jornada de Baloto y Baloto Revancha, juegos de azar que entregan premios a los participantes que acierten las combinaciones sorteadas.

Resultado de Baloto

Números ganadores: pendientes por confirmar.

pendientes por confirmar. Superbalota: pendiente por confirmar.

El acumulado de Baloto para este miércoles alcanza los $58.800 millones, luego de que el premio mayor no tuviera ganador en el sorteo anterior.

La modalidad consiste en seleccionar cinco números entre el 1 y el 43 y una Superbalota entre el 1 y el 16. Para conocer si un tiquete resulta ganador, es necesario comparar la combinación registrada con los números oficiales del sorteo.



Resultado de Baloto Revancha

Números ganadores: pendientes por confirmar.

Superbalota: pendiente por confirmar.

En el caso de Baloto Revancha, el acumulado disponible para este miércoles es de $2.200 millones. Esta modalidad utiliza los mismos números seleccionados para Baloto y ofrece una oportunidad adicional de obtener un premio con un sorteo independiente.

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Para jugar Revancha es necesario participar primero en Baloto. El valor adicional para incluir esta modalidad es de $3.000 IVA incluido, por lo que una apuesta conjunta de Baloto y Revancha cuesta $9.000.

Es decir, el jugador realiza su selección para Baloto y, si paga el valor adicional correspondiente, participa también en el sorteo de Revancha con esa misma combinación.

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Los valores incluyen IVA en los departamentos de Colombia, con la excepción de San Andrés, de acuerdo con la información publicada por el operador.

¿Cuándo juega Baloto?

Los sorteos de Baloto y Revancha se realizan los lunes, miércoles y sábados.

La transmisión del sorteo se realiza entre las 11:00 p.m. y las 11:15 p.m. por Canal 1. Por esta razón, los jugadores deben esperar a la realización de la jornada para conocer las combinaciones oficiales.

¿Qué debe revisar en el resultado?

Una vez publicados los resultados, los jugadores deben comparar los números registrados en su tiquete con la combinación oficial correspondiente al sorteo.

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En el caso de Baloto y Revancha, es importante revisar tanto los números seleccionados como la Superbalota, ya que hacen parte de la combinación del juego.

Además, se recomienda conservar el tiquete en buenas condiciones y verificar el resultado a través de los canales oficiales del operador.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co