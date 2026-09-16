En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ACCIDENTE AÉREO
J BALVIN Y VALENTINA FERRER
JAMES RODRÍGUEZ
MENOR ASESINADA
PRESUPUESTO
IA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Cuáles fueron los números ganadores de Baloto y Revancha hoy 16 de septiembre?

¿Cuáles fueron los números ganadores de Baloto y Revancha hoy 16 de septiembre?

Baloto sortea este miércoles 16 de septiembre un acumulado de $58.800 millones, mientras Revancha tiene un premio de $2.200 millones. Consulte los resultados del sorteo 2710.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 16 de sept, 2026
Comparta en:
Resultados Baloto y Revancha, lunes,12 de enero de 2026: números ganadores
Resultados Baloto -
Archivo

Este miércoles 16 de septiembre de 2026 se lleva a cabo una nueva jornada de Baloto y Baloto Revancha, juegos de azar que entregan premios a los participantes que acierten las combinaciones sorteadas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Resultado de Baloto

  • Números ganadores: pendientes por confirmar.
  • Superbalota: pendiente por confirmar.

El acumulado de Baloto para este miércoles alcanza los $58.800 millones, luego de que el premio mayor no tuviera ganador en el sorteo anterior.

Últimas Noticias

Resultados Lotería de Manizales, Valle, Meta y Baloto: último sorteo del 29 de julio de 2026
ECONOMÍA

Loterías hoy 16 de septiembre: resultados y números ganadores de Manizales, Valle, Meta y Baloto

Resultados Lotería de Manizales del último sorteo del miércoles 29 de octubre: números ganadores
ECONOMÍA

Resultados Lotería de Manizales hoy: números ganadores de este miércoles 16 de septiembre

La modalidad consiste en seleccionar cinco números entre el 1 y el 43 y una Superbalota entre el 1 y el 16. Para conocer si un tiquete resulta ganador, es necesario comparar la combinación registrada con los números oficiales del sorteo.

Resultado de Baloto Revancha

  • Números ganadores: pendientes por confirmar.
  • Superbalota: pendiente por confirmar.

En el caso de Baloto Revancha, el acumulado disponible para este miércoles es de $2.200 millones. Esta modalidad utiliza los mismos números seleccionados para Baloto y ofrece una oportunidad adicional de obtener un premio con un sorteo independiente.

Publicidad

Para jugar Revancha es necesario participar primero en Baloto. El valor adicional para incluir esta modalidad es de $3.000 IVA incluido, por lo que una apuesta conjunta de Baloto y Revancha cuesta $9.000.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Es decir, el jugador realiza su selección para Baloto y, si paga el valor adicional correspondiente, participa también en el sorteo de Revancha con esa misma combinación.

Publicidad

Los valores incluyen IVA en los departamentos de Colombia, con la excepción de San Andrés, de acuerdo con la información publicada por el operador.

¿Cuándo juega Baloto?

Los sorteos de Baloto y Revancha se realizan los lunes, miércoles y sábados.

La transmisión del sorteo se realiza entre las 11:00 p.m. y las 11:15 p.m. por Canal 1. Por esta razón, los jugadores deben esperar a la realización de la jornada para conocer las combinaciones oficiales.

¿Qué debe revisar en el resultado?

Una vez publicados los resultados, los jugadores deben comparar los números registrados en su tiquete con la combinación oficial correspondiente al sorteo.

Publicidad

En el caso de Baloto y Revancha, es importante revisar tanto los números seleccionados como la Superbalota, ya que hacen parte de la combinación del juego.

Además, se recomienda conservar el tiquete en buenas condiciones y verificar el resultado a través de los canales oficiales del operador.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

Relacionados

Asistencia IA

Baloto y Revancha

Baloto

Publicidad

Publicidad

Publicidad