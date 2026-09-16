¿Jugó Lotería del Valle? Consulte los números ganadores de hoy 16 de septiembre de 2026

La noche de este miércoles 16 de septiembre de 2026, los jugadores de la Lotería del Valle tienen una nueva cita con uno de los sorteos tradicionales del país. La entidad realiza el sorteo número 4866, una jornada especial que además se desarrolla en el marco de la celebración de sus 95 años.



El premio mayor de esta edición asciende a $9.000 millones, al que se suman diferentes premios secos y aproximaciones contemplados dentro del plan de premios.

La Lotería del Valle confirma en su página oficial que el sorteo 4866 corresponde a este miércoles 16 de septiembre. El resultado anterior fue el del sorteo 4865, realizado el 9 de septiembre, cuyo número ganador fue 7096, serie 149.

¿Cuánto cuesta jugar la Lotería del Valle?

El billete de la Lotería del Valle está conformado por tres fracciones. Cada fracción tiene un valor de $6.000, mientras que el billete completo cuesta $18.000.



La apuesta está identificada mediante un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos. Por ello, al revisar los resultados es necesario comprobar ambos datos y no solamente la combinación numérica.



Premios de la Lotería del Valle

El sorteo cuenta con un premio mayor de $9.000 millones y diferentes premios secos. La información disponible sobre el plan de premios contempla, entre otros, categorías de $500 millones, $100 millones, $60 millones, $40 millones y $30 millones. También existen premios por aproximaciones, de acuerdo con las condiciones establecidas para el sorteo.

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Por esta razón, quienes no acierten el premio mayor también deben revisar las diferentes categorías antes de descartar su billete.

Resultado de la Lotería del Valle hoy

Número ganador: pendiente

Serie: pendiente

Premio mayor: $9.000 millones

¿A qué hora juega la Lotería del Valle?

La Lotería del Valle realiza sus sorteos ordinarios los miércoles a las 10:30 p.m.. Para esta jornada, el sorteo 4866 corresponde al miércoles 16 de septiembre y puede seguirse a través de Telepacífico y Facebook Live.

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¿Cómo reclamar si ganó?

Si las cifras de su billete coinciden con alguno de los resultados premiados, conserve el billete o fracción original en buen estado y verifique primero la información publicada por la Lotería del Valle.

Antes de iniciar cualquier trámite de cobro, es importante comprobar que el número, la serie y las demás condiciones del premio correspondan exactamente con los datos registrados en el sorteo.

La información sobre el procedimiento de reclamación puede consultarse directamente con la Lotería del Valle a través de sus canales oficiales.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co