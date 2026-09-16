Resultados Caribeña Noche de hoy, miércoles 16 de septiembre: números ganadores del último sorteo

El juego de apuestas permanentes en Colombia representa uno de los sectores con mayor penetración económica e impacto en el recaudo para la salud pública. Dentro del catálogo de opciones que se comercializan en el país, La Caribeña Noche se mantiene como una de las marcas de mayor preferencia por los apostadores, especialmente en los departamentos de la Costa Atlántica y las principales áreas metropolitanas del territorio nacional.

Para este miércoles 16 de septiembre de 2026, la expectativa entre los jugadores se renueva en torno al reporte oficial de las balotas. A continuación, se presenta una radiografía detallada de la normativa fiscal, la logística de auditoría y la sección reservada para la publicación inmediata de los números ganadores de esta jornada.



Encuadre fiscal y retenciones de ley en el chance

Un aspecto fundamental que todo participante de las apuestas permanentes debe conocer es el impacto tributario al momento de resultar favorecido con un premio monetario. La legislación colombiana fija criterios claros sobre el cobro de tributos nacionales:



Punto de corte impositivo: Conforme al Estatuto Tributario vigente y las directrices de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), las ganancias que superen las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) entran en el rango de retención.

Conforme al Estatuto Tributario vigente y las directrices de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), las ganancias que superen las entran en el rango de retención. Porcentaje aplicable: A toda suma que rebase el tope señalado se le aplica de forma directa una retención en la fuente del 20% bajo el concepto impositivo de Ganancias Ocasionales.

A toda suma que rebase el tope señalado se le aplica de forma directa una bajo el concepto impositivo de Ganancias Ocasionales. Cobro en ventanilla: Los desembolsos por montos menores a dicho margen son cancelados en su totalidad y de forma inmediata en las terminales comerciales habilitadas.

Protocolo de seguridad en la extracción de balotas

La confiabilidad del sorteo radica en el cumplimiento de rigurosos controles técnicos supervisados por las autoridades locales y los entes reguladores como Coljuegos:



Monitoreo de equipos: Horas antes de la transmisión, los delegados inspeccionan el estado electromecánico de las baloteras neumáticas y verifican los pesos exactos de cada balota. Congelación de transacciones: Instantes antes de dar inicio al sorteo, la red central de ventas cierra el ingreso de datos desde las terminales físicas y digitales para congelar las bases de datos de apuestas registradas. Oficialización del resultado: Tras la salida de las cifras, la mesa directiva firma el acta administrativa que le otorga validez jurídica y autoriza la emisión de los boletines informativos.

Transmisión en vivo e indicador de cifras (16 de Septiembre)

Este apartado periodístico se actualizará al instante en que la mesa de juzgamiento libere el reporte técnico validado:



Número ganador Quinta balota

Aviso de edición: La emisión de La Caribeña Noche para los días miércoles se realiza habitualmente a las 10:30 p. m. (hora colombiana) a través de señales de televisión regional y plataformas digitales. Tan pronto la mesa directiva avale el resultado, este espacio incorporará las cifras definitivas.



Requisitos esenciales para el cobro de tiquetes

Para hacer efectivo cualquier premio derivado de la tirilla de chance ante los concesionarios autorizados (SuperGiros, Record y sus redes asociadas), el apostador debe seguir estas pautas:



Presentar el formulario o tirilla impresa original , garantizando que el código de barras y la numeración consecutiva no tengan tachaduras, enmendaduras o deterioro que impida su lectura electrónica.

, garantizando que el código de barras y la numeración consecutiva no tengan tachaduras, enmendaduras o deterioro que impida su lectura electrónica. Aportar el documento de identidad original (Cédula de Ciudadanía o Cédula de Extranjería vigente).

(Cédula de Ciudadanía o Cédula de Extranjería vigente). Tener en cuenta que los derechos de cobro de premios sobre juegos de suerte y azar prescriben al cumplir un (1) año calendario contado a partir de la fecha de realización del sorteo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.