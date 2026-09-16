Loterías hoy 16 de septiembre: resultados y números ganadores de Manizales, Valle, Meta y Baloto

La noche de este miércoles 16 de septiembre de 2026 concentra varios de los principales sorteos de lotería y juegos de azar del país. La jornada incluye las loterías de Manizales, Valle y Meta, además de Baloto y Baloto Revancha.

Los resultados deben verificarse después de cada sorteo, especialmente porque las loterías tradicionales utilizan número y serie para identificar los billetes premiados.

Lotería de Manizales hoy

La Lotería de Manizales realiza este miércoles el sorteo 4973, programado para las 10:30 de la noche. La entidad señala que los resultados válidos son los registrados en el acta oficial del sorteo.

Premio mayor: $3.000 millones



Número ganador:

Serie:

Además del premio mayor, el sorteo contempla diferentes premios secos. Para comprobar si un billete obtuvo alguno de ellos, es necesario comparar tanto las cuatro cifras como la serie.



Lotería del Valle

La Lotería del Valle tiene este miércoles su sorteo 4866, con un premio mayor de $9.000 millones. La jornada también incluye diferentes premios secos y aproximaciones.

Premio mayor: $9.000 millones



Número ganador: 0188

0188 Serie: 142

La Lotería del Valle realiza sus sorteos los miércoles en horario nocturno, por lo que los jugadores deben esperar la publicación oficial para confirmar las cifras ganadoras.



Lotería del Meta

Este miércoles también se lleva a cabo un nuevo sorteo de la Lotería del Meta. La jornada corresponde al sorteo 3316.

Premio mayor: $1.800 millones



Número ganador: 1268

1268 Serie: 112

Baloto y Revancha hoy

La jornada de juegos de azar se completa con Baloto y Baloto Revancha, que este miércoles realizan el sorteo 2710.

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Para esta fecha, el acumulado de Baloto es de $58.800 millones, mientras que Revancha llega a $2.200 millones.

Resultado Baloto

Números ganadores: pendiente

pendiente Superbalota: pendiente

Acumulado: $58.800 millones



Resultado Baloto Revancha

Números ganadores: pendiente

pendiente Superbalota: pendiente

A diferencia de las loterías tradicionales, Baloto se juega seleccionando cinco números entre el 1 y el 43, además de una Superbalota entre el 1 y el 16.

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¿A qué hora se conocen los resultados?

Las loterías de Manizales, Valle y Meta tienen sus sorteos programados en horario nocturno, alrededor de las 10:30 p.m.. Baloto y Revancha se realizan posteriormente, cerca de las 11:00 p.m.

¿Cómo verificar si ganó?

Si tiene un billete de cualquiera de las tres loterías, revise cuidadosamente las cuatro cifras y la serie y compárelas con el resultado oficial.

En el caso de Baloto y Revancha, compruebe los cinco números y la Superbalota. Si obtiene un premio, conserve el billete o tiquete original en buen estado y consulte los canales oficiales del respectivo operador para conocer el procedimiento de cobro.

Importante: no pondría todavía números ganadores en la nota, porque a la hora de esta actualización las fuentes consultadas aún muestran los resultados del 16 de septiembre como pendientes o incompletos. Esto evita publicar una combinación equivocada.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co