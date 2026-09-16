¿Cuáles son los 4 frentes en crecimiento económico que lidera José Manuel Restrepo en el Gobierno?

El Gobierno de Abelardo de la Espriella tiene como objetivo económico un crecimiento del 6 % en el Producto Interno Bruto (PIB). Para esta labor, el presidente le designó a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, varias responsabilidades en la coordinación interinstitucional e intersectorial. Este miércoles, Restrepo compartió la propuesta a la que llegó con otros miembros del gabinete para alcanzar esos objetivos.



"Presidente, por su instrucción hicimos la reunión con 10 actores del gabinete, los que tienen relación con el desarrollo de crecimiento y productivo del país", comenzó diciendo el vicepresidente Restrepo en el video compartido en sus redes sociales oficiales. La mano derecha del presidente agregó que tras una reunión con los ministros desarrollaron lo que denominaron como la "Misión Crecer".



Los 4 frentes que lidera el vicepresidente para el crecimiento económico

El vicepresidente habló sobre cuatro frentes para alcanzar el objetivo de crecimiento económico que tiene proyectado su gobierno:



Incentivos y modelos de estabilidad jurídica.

Registro y portafolio de los bancos de proyectos de inversión más importante del país y de alto valor agregado.

Avanzar en simplificación de normas, trabas y trámites innecesarios.

Trabajar productividad de la mano de obra y formalización.

"De aquí antes de diciembre usted va a tener una propuesta de crecimiento para este país", le aseguró el vicepresidente Restrepo al presidente Abelardo de la Espriella. Por otra parte, el vocero del Gobierno, Miller Soto, explicó las responsabilidades de Restrepo y el decreto que le ordenó la misión de coordinación interinstitucional e intersectorial. "El decreto precisa que esta labor no sustituye ni subordina las competencias de las entidades públicas. Por el contrario, busca articular a las entidades nacionales, las ramas y órganos autónomos del Estado, las entidades territoriales, la ciudadanía y la comunidad internacional", dijo Soto.



¿Cuáles son las misiones especiales del vicepresidente Restrepo?

El vocero añadió que el vicepresidente puede expedir instructivos, circulares o documentos necesarios para cumplir las misiones, entre las que mencionó cinco principales asignadas por el presidente De la Espriella:



Coordinar la estrategia Talento Colombia enfocada en cerrar brechas entre la formación, la economía del conocimiento, la inteligencia artificial, la tecnología y la exportación de servicios. Promover la modernización, simplificación e interoperabilidad del Estado mediante la inteligencia artificial, la analítica de datos y la gestión basada en evidencia. Dinamizar proyectos relacionados con energía, con hidrocarburos, con minerales críticos y con energías renovables. Facilitar y acelerar inversiones estratégicas, incluidos los proyectos de interés nacional estratégico, así como la internacionalización de la economía. Apoyar la productividad, la competitividad, la agroindustria, la innovación financiera, la estabilidad macroeconómica y el crecimiento económico.