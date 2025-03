¿Cómo recibir mi nómina a través de Nequi en 2025? Así puede pasarla de Bancolombia A la mano

Nequi es una de las billeteras digitales más usadas en 2025. Y ahora con la migración de Bancolombia A la mano a Nequi , quienes recibían la nómina por medio de esta plataforma deberán dar a conocer el cambio a su empleador para que realicen el pago de nómina sin inconvenientes antes de que A la mano se despida en mayo de 2025. Vea cómo funciona este proceso sin intermediarios.

Para comenzar a recibir la nómina a través de Nequi, lo primero que debe hacer es descargar e instalar la aplicación en el dispositivo móvil. Este procedimiento es sencillo y no requiere más de unos minutos. Una vez descargada la aplicación, es necesario activarla y asegurarse de que el número de teléfono esté correctamente vinculado con la cuenta de Nequi.

¿Cómo recibo mi nómina en Nequi y no en Bancolombia A la mano?

De acuerdo con lo explicado por Nequi, si actualmente recibe la nómina a través de Bancolombia A la Mano y desea cambiar a Nequi, el proceso es sencillo. Para garantizar que el pago se realice correctamente en la nueva cuenta de Nequi, es necesario seguir una serie de pasos.



Descargue e instale la aplicación de Nequi.

Active su cuenta de Nequi con el número de celular.

Notifique a su empleador sobre el cambio de cuenta. Además, es importante que el empleador utilice el código bancario 1507 para realizar los pagos a través de Nequi.

Si el empleador solicita un certificado bancario para efectuar el cambio, Nequi permite generar este documento desde la aplicación.

Recuerde confirmar que la empresa haya actualizado la información correctamente, incluyendo el código bancario 1507 en la plataforma de pagos de la empresa. Este paso es clave para garantizar que la nómina se deposite correctamente en la cuenta de Nequi. Así que, una vez que el empleador haya realizado la actualización, debe verificar que los pagos de la nómina se vean reflejados correctamente en la aplicación.

Si se presentan problemas con el pago de la nómina, como que el empleador no haya actualizado la información, es necesario notificarlo lo antes posible para evitar retrasos en el depósito. Si el empleador aún está utilizando Bancolombia A la Mano y la información no ha sido actualizada, la nómina podría no llegar a la cuenta de Nequi hasta que se realice el ajuste.



¿Qué sucederá con Bancolombia A la Mano?

Para los usuarios que actualmente reciben su nómina a través de Bancolombia A la Mano, es importante tener en cuenta que este servicio estará disponible hasta mayo de 2025. Si aún no ha realizado el cambio a Nequi, el pago de la nómina continuará realizándose a través de Bancolombia hasta esa fecha.

Si la empresa aún utiliza Bancolombia A la Mano para realizar los pagos, y el empleado no ha migrado a Nequi, la nómina seguirá siendo depositada en Bancolombia. No obstante, una vez que el empleado haya abierto su cuenta de Nequi, la plataforma permite hacer retiros del dinero en los cajeros de Bancolombia o en los corresponsales bancarios de la entidad.

Si no se realiza el cambio a Nequi antes de mayo de 2025, el pago de la nómina continuará realizándose a través de Bancolombia A la Mano hasta ese momento. Después de esa fecha, el servicio de Bancolombia A la Mano se descontinuará, y si el empleado no ha abierto una cuenta en Nequi, deberá retirar su salario en las oficinas de Bancolombia o en los corresponsales bancarios. Para evitar esta situación, lo recomendable es realizar la migración a Nequi lo antes posible para asegurar que la nómina continúe recibiéndose sin interrupciones.



¿Se puede cancelar la cuenta de Bancolombia A la mano?

Si un usuario prefiere cancelar su cuenta de Bancolombia A la Mano antes de la fecha límite, el proceso es totalmente gratuito y opcional. Sin embargo, antes de proceder con la cancelación, es importante asegurarse de que la cuenta no tenga saldo pendiente.

Para ello, los usuarios deben retirar todo el dinero disponible de la cuenta, bien sea mediante transferencia a una cuenta de ahorros en Bancolombia o a otra entidad bancaria, o mediante el retiro en efectivo a través de un cajero automático. Una vez el saldo esté en cero, el proceso para cancelar la cuenta es el siguiente:

Ingrese a Bancolombia A la Mano con su celular y clave de acceso.

con su celular y clave de acceso. Dentro de la aplicación, el usuario debe dirigirse al menú principal y seleccionar la opción "Mi perfil" . Allí encontrará la opción "Cancelar tu A la Mano".

. Allí encontrará la opción El sistema pedirá al usuario seleccionar el motivo por el cual desea cerrar su cuenta. Deberá elegir la opción que más se ajuste a su situación personal.

Deberá elegir la opción que más se ajuste a su situación personal. Para garantizar que la solicitud de cancelación proviene del titular de la cuenta, Bancolombia enviará un código de seguridad de seis dígitos por mensaje de texto. El usuario deberá ingresar este código en la aplicación y hacer clic en "Continuar".

por mensaje de texto. El usuario deberá ingresar este código en la aplicación y hacer clic en La aplicación pedirá una última confirmación antes de cerrar la cuenta. Si el usuario está completamente seguro de su decisión, deberá confirmar la acción.

Qué sucederá con los usuarios de Bancolombia A la Mano

El cierre de Bancolombia A la Mano será un proceso gradual, y los usuarios tienen tiempo hasta mayo de 2025 para realizar la migración o cancelar su cuenta. Durante este tiempo, los clientes podrán elegir entre migrar a Nequi o transferir su saldo a otra cuenta de ahorros. Aquellos usuarios que no realicen ninguna acción antes de la fecha límite recibirán instrucciones sobre cómo migrar su saldo o cómo se procederá con los fondos pendientes.

Para los usuarios que reciben pagos recurrentes a través de Bancolombia A la Mano, como pagos por empleo, servicios o transferencias familiares, es fundamental que realicen la migración o cancelación con suficiente anticipación. Los códigos QR generados a través de la aplicación A la Mano perderán su validez una vez que la plataforma cierre, lo que podría generar inconvenientes en la recepción de pagos.

Bancolombia recomienda a los usuarios actualizar sus datos bancarios con empleadores o clientes, generando un nuevo código QR a través de la aplicación Nequi. Los usuarios que prefieran continuar utilizando Bancolombia para sus pagos pueden optar por la nueva aplicación Mi Bancolombia, que reemplazó a la plataforma Bancolombia Personas.