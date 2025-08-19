Bancolombia lanzó ofertas de casas y apartamentos desde $90 millones: así puede comprarlas

Bancolombia abrió hace unos años un mecanismo digital que permite la venta de bienes inmuebles que anteriormente estuvieron vinculados a operaciones de leasing habitacional, leasing operativo o créditos hipotecarios que entraron en mora. Y es a través de la plataforma Venta de Usados y del portal Tu360Inmobiliario, que la entidad ofrece al público casas, apartamentos, lotes, locales y oficinas en diferentes regiones del país desde los $90 millones.

Aunque en el lenguaje común muchas personas llaman a estas operaciones "remates", el banco aclara que no se trata de procesos judiciales ni de subastas. Las propiedades ofrecidas ya están en poder de Bancolombia y, por lo tanto, se venden directamente, con un procedimiento más ágil y sin las etapas complejas que suelen caracterizar a los remates judiciales.

El procedimiento comienza con el ingreso al portal oficial de la entidad. Allí, los usuarios encuentran filtros de búsqueda que permiten seleccionar ciudad, tipo de propiedad, rango de precios, número de habitaciones y área construida. Cada publicación contiene información básica como fotografías, ubicación referencial, metros cuadrados, valor de venta y un formulario para manifestar interés en la compra.

Si el formulario principal no está habilitado, el banco ofrece la opción de descargar un archivo en formato Excel con el listado completo de bienes disponibles. En cualquiera de los dos casos, el paso siguiente es llenar los datos de contacto y enviar la solicitud. Posteriormente, un asesor se comunica con la persona interesada para brindar más detalles del proceso. En algunos casos se pueden programar visitas a la propiedad, lo que permite verificar de manera directa el estado físico del inmueble antes de tomar una decisión.



Bancolombia lanzó ofertas de casas y apartamentos desde $90 millones

Las viviendas publicadas incluyen opciones nuevas y usadas, con precios variables que pueden comenzar en rangos bajos, cercanos a los $90 millones y llegar hasta valores que superan los $20 mil millones, dependiendo de la ubicación, el tipo de bien y sus características. La mayoría de las propiedades se concentran en ciudades principales como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Sin embargo, también hay alternativas en municipios intermedios y zonas rurales. Estas son algunas de las opciones que hay desde $90 millones:



Apartamento en Soacha, Parque Campestre

Ubicación: Soacha, conjunto Parque Campestre Etapa 6

Precio: $95.000.000

Antigüedad: Entre 0 y 5 años (construido en 2013)

Área total: 38 m²

Área privada/construida: 35 m²

Habitaciones: 2

Baños: 1

Piso: 5

Apartamento en Los Tejares, Soacha

Ubicación: Agrupación Los Condominios de Tejares, Soacha

Área privada: 43 m²

Área construida: 43 m²

Habitaciones: 3

Baños: 2

Parqueaderos: 0

Antigüedad: 0-5 años

Administración: $80.000

Precio: $90.000.000

Casa en El Porvenir, Usme

Área privada: 72 m²

Área construida: 72 m²

Habitaciones: 2

Baños: 1

Parqueaderos: 0

Precio: $100.000.000

Apartamento en Soacha, Compartir

Área privada: 35 m²

Área construida: 35 m²

Habitaciones: 2

Baños: 1

Precio: $95.000.000

Antigüedad: Entre 0 y 5 años (construido en 2012)

Ubicación: Piso 6, edificio con seguridad 24 horas

Apartamento en Usme, Bogotá

Precio: $100.000.000

Ubicación: Bogotá D.C., barrio Centro Usme – Conjunto Residencial Bosques de Bogotá 2

Antigüedad: Entre 0 y 5 años

Área construida / privada: 49 m²

Piso: 6

Habitaciones: 3

Baños: 1

Apartamento en Amagá, Antioquia

Precio: $94.000.000

Ubicación: Amagá, Antioquia

Antigüedad: 0 – 5 años (Construcción 2023)

Área privada / construida: 34 m²

Habitaciones: 2

Baños: 1

Casa en Ibagué, Tolima

Precio: $150.000.000

Ubicación: Armero (Guayabal), Ibagué – Tolima

Antigüedad: Construida en 1985 (40 años)

Área privada / construida: 185 m²

Habitaciones: 2

Baños: 1

Apartamento en Madrid, Cundinamarca

Precio: $159.900.000

Ubicación: Madrid

Antigüedad: Entre 5 y 10 años

Área privada: 45 m²

Área construida: 45 m²

Habitaciones: 3

Baños: 2

Una particularidad de este portafolio es que los valores suelen estar por debajo de los precios de mercado. Esto ocurre porque la entidad tiene interés en recuperar de forma más rápida los recursos asociados a los créditos vencidos, lo que convierte la oferta en una oportunidad para personas que cuentan con presupuesto limitado.



¿Cómo comprar una vivienda usada en Bancolombia?

Consulte el portal: revise las propiedades disponibles y seleccione las que se ajusten a su presupuesto y ubicación deseada.

revise las propiedades disponibles y seleccione las que se ajusten a su presupuesto y ubicación deseada. Manifieste su interés: llene el formulario de contacto que aparece en cada publicación. Un asesor se comunicará con usted para continuar el proceso.

llene el formulario de contacto que aparece en cada publicación. Un asesor se comunicará con usted para continuar el proceso. Visite el inmueble: en algunos casos, puede agendar una visita para conocer el estado real de la propiedad.

en algunos casos, puede agendar una visita para conocer el estado real de la propiedad. Negociación y cierre: si decide comprar, se inicia el proceso de escrituración y pago. Puede financiar la compra con un crédito hipotecario del mismo banco u otra entidad.

¿Quiénes pueden acceder a estas ofertas?

El acceso a estas ofertas no está restringido a clientes del banco. Cualquier persona natural o jurídica puede postularse para la compra, siempre que cuente con la capacidad financiera para asumir el pago o el crédito. Aun así, quienes ya son clientes de la entidad pueden tener un proceso más ágil en lo relacionado con la financiación y la gestión de documentos.

Entre los beneficios más mencionados de este modelo de compra en Bancolombia se destacan la disponibilidad digital del proceso, que permite consultar la información sin necesidad de intermediarios; la variedad de opciones que incluye vivienda VIS y no VIS; y los precios competitivos frente al valor comercial en el mercado inmobiliario tradicional.

Sin embargo, también es importante tener en cuenta algunas consideracione. En primer lugar, el estado físico de los inmuebles: algunos pueden requerir reparaciones o remodelaciones. En segundo lugar, la ubicación exacta no siempre se publica en la página por motivos de seguridad, lo que significa que solo después de manifestar interés se podrá conocer la dirección precisa. Finalmente, la disponibilidad es limitada, pues las propiedades se venden con rapidez.

Bancolombia aclaró que todas las operaciones deben hacerse únicamente a través de sus portales oficiales. El banco no establece contratos de corretaje con intermediarios externos ni cobra comisiones adicionales por este concepto. Con esta advertencia busca prevenir posibles fraudes o engaños a través de anuncios en internet que usen indebidamente su nombre.

