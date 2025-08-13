Lo que paga un CDT de Davivienda por invertir $5 millones: compare las tasas y plazos de agosto 2025

Un Certificado de Depósito a Término (CDT) es un instrumento financiero mediante el cual una persona deposita una suma de dinero en una entidad bancaria por un periodo determinado, a cambio de una tasa de interés previamente pactada. Al finalizar el plazo, el titular recibe el capital invertido más los intereses generados.

Este producto está diseñado para quienes desean mantener su dinero en una inversión de riesgo bajo, con rentabilidad fija y sin exposición a la volatilidad de los mercados. En Colombia, los CDT son ofrecidos por múltiples entidades financieras, entre ellas Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco Caja Social, Banco Finandina, Coltefinanciera, Banco W, Credifamilia, BBVA, Scotiabank Colpatria, Banco Pichincha, Bancoomeva e Itaú.

Cada banco establece sus propias tasas de interés, que varían según el monto invertido, el plazo seleccionado y las condiciones del mercado. Las tasas pueden ser fijas o variables, y el producto puede ofrecerse en formato físico o digital. En la mayoría de los casos, el dinero no puede retirarse antes del vencimiento sin penalización.



CDT que ofrece Davivienda

Davivienda ofrece una única modalidad de CDT: el CDT a tasa fija. Este producto permite pactar una tasa de interés determinada desde el momento de la apertura, la cual se mantiene constante durante todo el plazo de la inversión. El rendimiento no se modifica, independientemente de las variaciones en el mercado o en las tasas de referencia del Banco de la República.

El CDT a tasa fija de Davivienda puede abrirse con un monto mínimo de $500.000. Los plazos disponibles van desde 30 días hasta 720 días. El cliente puede elegir recibir los intereses de forma periódica (mensual, trimestral o semestral) o al vencimiento del CDT. Este producto es negociable en bolsa y puede ser endosado. El banco otorga un periodo de gracia de dos días hábiles posteriores al vencimiento para realizar la redención sin penalización. La apertura puede realizarse en oficinas físicas, en el portal web o en la aplicación móvil de Davivienda.

Hasta el año 2022, Davivienda ofrecía también una modalidad de CDT a tasa variable, vinculada a indicadores como la DTF o el IPC. Sin embargo, esta opción fue retirada del portafolio, y actualmente la entidad se enfoca exclusivamente en la tasa fija.



¿Cuánto paga un CDT de Davivienda por invertir $5 millones?

En agosto de 2025, Davivienda ofrece tasas efectivas anuales que van del 8,20 % al 8,40 %, dependiendo del plazo seleccionado. A continuación, se le compartimos una simulación de los rendimientos estimados para una inversión de $5 millones:



Plazo Tasa Efectiva Anual (TEA) Monto Final Estimado Ganancia Estimada 180 días 8,20 % $5.192.926 $192.926 240 días 8,25 % $5.260.496 $260.496 360 días 8,30 % $5.398.400 $398.400 540 días 8,35 % $5.613.584 $613.584 720 días 8,40 % $5.840.269 $840.269

Estos valores fueron calculados con base en el simulador oficial de Davivienda y reflejan el rendimiento bruto al vencimiento del CDT. La rentabilidad puede variar si se elige recibir los intereses de forma periódica. Es importante tener en cuenta que el CDT debe mantenerse hasta el final del plazo para recibir la totalidad de los rendimientos acordados. En caso de cancelación anticipada, la entidad puede aplicar penalizaciones, reducir la tasa pactada o retener parte de los intereses generados.



¿Puedo retirar un CDT antes del vencimiento?

El objetivo principal de este instrumento es generar rendimientos fijos durante el tiempo acordado, sin que el capital esté disponible para uso inmediato. Por esta razón, los CDT se consideran inversiones de bajo riesgo, pero con liquidez limitada.

Cuando una persona decide retirar el dinero antes de la fecha de vencimiento, se está realizando una cancelación anticipada. Esta acción rompe el acuerdo inicial entre el cliente y el banco, por lo que la entidad puede aplicar penalizaciones. Las consecuencias más comunes incluyen la pérdida parcial o total de los intereses generados, la aplicación de una tasa inferior a la pactada, o incluso la devolución del capital sin ningún rendimiento.

Algunas entidades permiten la cancelación anticipada bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, pueden exigir un plazo mínimo de permanencia, como 30 o 60 días, antes de autorizar el retiro. Otras entidades no permiten la cancelación anticipada en absoluto, especialmente si el CDT fue emitido en formato negociable o si está vinculado a otros productos financieros.

En los casos en que se permite el retiro anticipado, el cliente debe presentar una solicitud formal ante el banco, ya sea en una oficina física o a través de canales digitales. La entidad evaluará la solicitud y aplicará las condiciones establecidas en el contrato del CDT. Es importante revisar previamente el reglamento del producto, ya que cada banco tiene políticas distintas.

Desde el punto de vista financiero, retirar un CDT antes del vencimiento puede no ser conveniente. La rentabilidad de estos productos está diseñada para cumplirse al finalizar el plazo pactado. Cancelar antes puede significar recibir menos dinero del esperado, especialmente si la tasa de penalización es alta. Por ello, se recomienda utilizar los CDT únicamente cuando se tiene certeza de que el dinero no será necesario durante el periodo de inversión.

