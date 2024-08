Datacrédito lanza herramienta para saber si tiene reporte negativo: cómo funciona

Datacrédito Experian ha lanzado una nueva herramienta que permite a los usuarios verificar si están reportados en su sistema. Esta innovación busca facilitar el acceso a la información crediticia y promover una mayor transparencia en el manejo de los datos financieros.

Nueva herramienta de Datacrédito para saber si está reportado

Se trata de Datina, un asistente virtual diseñado para ayudar a las personas en las principales regiones del país. Facilita la consulta de la historia crediticia, la aclaración de dudas y la gestión de solicitudes de manera rápida y segura.



Cómo acceder a Datina, de Datacrédito Experian

Visite el sitio web oficial de Datacrédito Experian (datacredito.com.co).

Si ya tiene una cuenta, inicie sesión con su usuario y contraseña. De lo contrario, deberá registrarse proporcionando información básica como su número de identificación y correo electrónico.

Después de que el usuario haya iniciado sesión en su cuenta, debe localizar la sección de Datina, que se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla. Al iniciar una conversación en el chat con Datina, los usuarios verán varias opciones disponibles y deberán seleccionar la que mejor se ajuste a sus necesidades.

¿Cómo saber si estoy reportado en Datacrédito gratis?

Datacrédito ha habilitado la consulta gratuita del reporte crediticio en pocos pasos:

Ingrese a la página www.midatacredito.com.

Haga clic en consultar gratis.

Debe registrarse e ingresar algunos datos como el número de identificación, nombre, apellidos, correo y número de celular.

Será redirigido a su historial crediticio, donde encontrará el resumen general de sus reportes y cuentas abiertas y cerradas.

¿Cómo funcionan los reportes negativos ante centrales de riesgo?

Según Datacrédito Experian, "los reportes negativos registran aquellos comportamientos o impagos crediticios, financieros y comerciales de las personas naturales o jurídicas. Este reporte se genera cuando no cumplen con el pago oportuno de las obligaciones financieras y entran en mora".

"Entonces, si te llegas a atrasar en un crédito y no saldas esa obligación en la menor brevedad o no llegas a un acuerdo con la institución, este reporte negativo quedará por un tiempo en tu historial crediticio. De este modo, permanecerás reportado negativamente por el doble del tiempo con el que duraste con aquella deuda, es decir, si duraste en mora 6 meses, permanecerás reportado durante otros 6 meses más. Y, no solo esto, también puedes arriesgarte a que te nieguen nuevos créditos, tarjetas o cualquier tipo de financiación, incluso un producto de telefonía móvil", agrega.