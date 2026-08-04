La información de sus cuentas que la Dian ya tiene antes de que haga la declaración de renta

Cada año, antes de que millones de personas presenten su declaración de renta, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ya cuenta con una parte importante de la información relacionada con sus movimientos financieros y económicos. Esto ocurre porque diferentes entidades y empresas están obligadas a reportar datos sobre las operaciones realizadas por sus clientes, usuarios, trabajadores o proveedores.

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Por eso, cuando llega el momento de declarar, no se trata de empezar desde cero. La entidad ya tiene acceso a información que le permite verificar datos, identificar diferencias y contrastar lo que una persona reporta frente a lo que fue informado por terceros.



La Dian recibe información reportada por terceros

La entidad pone a disposición de los contribuyentes la llamada información exógena, un reporte construido con datos suministrados por terceros como empleadores, entidades financieras, clientes, proveedores y notarías. Estos reportes corresponden a operaciones realizadas durante el año gravable que será objeto de declaración.

De acuerdo con la Dian, esta información funciona como una herramienta de apoyo para facilitar el diligenciamiento de la declaración de renta. Sin embargo, la entidad aclara que no reemplaza la realidad económica del contribuyente ni los documentos que respaldan cada dato declarado.



Los datos de sus cuentas bancarias que aparecen en los registros

Entre los datos que la Dian puede consultar están los saldos e intereses de cuentas bancarias reportados por las entidades financieras. Eso significa que la autoridad tributaria recibe información relacionada con cuentas de ahorro, cuentas corrientes y otros productos financieros reportados por los bancos.



La información exógena también incluye movimientos y saldos de cuentas corrientes, cuentas de ahorro y cuentas AFC cuando estos datos son reportados por las entidades correspondientes. Por esa razón, al momento de revisar la información disponible en el portal de la Dian, muchas personas encuentran registros asociados a productos financieros que han tenido durante el año gravable.



Otro de los datos que aparecen en los reportes es la información relacionada con consumos realizados mediante tarjetas de crédito. Las entidades financieras reportan estos movimientos dentro de la información que entregan a la administración tributaria. Estos registros forman parte de los elementos que la Dian utiliza para verificar la información económica de un contribuyente y para complementar los procesos de control y fiscalización tributaria.



Ingresos, salarios y pagos también quedan registrados

Además de la información bancaria, la autoridad tributaria recibe reportes sobre salarios y pagos laborales. Los empleadores informan a la Dian los valores pagados a sus trabajadores, así como las retenciones en la fuente practicadas durante el año. La base de datos también puede contener información relacionada con honorarios, comisiones, servicios, arrendamientos, rendimientos financieros, dividendos, pensiones, donaciones y otros conceptos reportados por quienes efectuaron los pagos.

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En otras palabras, si una empresa, una entidad o una persona obligada a reportar realizó un pago sujeto a información exógena, existe la posibilidad de que ese dato ya esté registrado en los sistemas de la Dian. La información disponible para la Dian no se limita a cuentas bancarias o ingresos. Los reportes incluyen además compras de bienes y operaciones inmobiliarias y notariales realizadas durante el año gravable.

Dentro de la información exógena pueden aparecer registros asociados con adquisición o venta de inmuebles y otros actos que hayan sido reportados por notarías o por entidades obligadas a suministrar información a la administración tributaria.



La información sirve como guía, pero no reemplaza la declaración

Uno de los puntos que más enfatiza la Dian es que la información exógena tiene carácter orientativo. Aunque se trata de datos que reposan en sus sistemas, la responsabilidad de declarar correctamente sigue estando en cabeza del ciudadano. Esto significa que los valores reportados por terceros deben compararse con certificados, extractos, soportes y demás documentos que respalden la situación económica real de cada persona. Incluso la Dian señala que la información exógena no sustituye los soportes ni exonera al contribuyente de revisar y corregir posibles diferencias antes de presentar su declaración.



¿Qué hacer si encuentra en la Dian datos que no coinciden?

Puede ocurrir que una persona encuentre valores que considera incorrectos, registros duplicados o información relacionada con operaciones que no reconoce. En esos casos, la Dian indica que el contribuyente debe comunicarse directamente con la entidad o persona que realizó el reporte.

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La autoridad tributaria aclara que no está facultada para modificar directamente la información reportada por terceros. La corrección debe ser realizada por quien envió originalmente el dato y, una vez actualizada, el cambio se reflejará posteriormente en el sistema.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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