Día exacto en el cual puede perder derecho al día de la familia en Colombia: esto dice la ley

Los empleadores en Colombia ya no estarán obligados a conceder el día de la familia , un beneficio que desde 2017 permitía a los trabajadores disfrutar de dos jornadas semestrales para compartir con sus seres queridos. Esto se debe a la implementación total de la Ley 2101 de 2021 en Colombia, la cual establece una reducción gradual de la jornada laboral sin afectar el salario de los empleados.

La reducción de la jornada laboral en el país ha sido un proceso paulatino. En 2023, la jornada pasó de 48 a 47 horas semanales, y en 2024 se redujo a 46. Para el 2025, el tiempo máximo de trabajo permitido será de 44 horas a la semana, hasta llegar finalmente a las 42 horas en 2026. Este cambio tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los trabajadores, permitiéndoles contar con más tiempo para sus actividades personales y familiares sin afectar su salario ni sus derechos adquiridos, de acuerdo con lo que explica la ley colombiana.



¿Por qué se eliminará el día de la familia?

El día de la familia fue establecido por la Ley 1857 de 2017 como un derecho que garantizaba a los empleados dos jornadas semestrales dedicadas a la integración con sus familiares. Sin embargo, la Ley 2101 de 2021 determinó que, una vez la jornada laboral se reduzca a 42 horas semanales, los empleadores quedarán exentos de otorgar estos días adicionales.

Día de la Familia en Colombia se perdería en 2026. - Pixabay

Según el Ministerio del Trabajo, el propósito de esta medida es compensar la reducción de horas laborales con un mejor equilibrio entre la vida profesional y personal. La idea es que, al trabajar menos horas semanalmente, los empleados ya tendrán más tiempo disponible sin necesidad de días adicionales otorgados por sus empresas. Por medio de la ley mencionada, la entidad explica que "la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de cuarenta y dos (42) horas a la semana, que podrán ser distribuidas, de común acuerdo, entre empleador y trabajador, en 5 o 6 días a la semana, garantizando siempre el día de descanso"



Día exacto en el cual puede perder derecho al día de la familia

Desde el 16 de julio de 2026, los empleadores en Colombia ya no estarán obligados a conceder el día de la familia. Las empresas pueden optar por reducir la jornada laboral de manera gradual o automática, de este modo:



Implementación gradual: Si una empresa reduce su jornada poco a poco, debe seguir otorgando el día de la familia hasta que alcance las 42 horas semanales.

Si una empresa reduce su jornada poco a poco, debe seguir otorgando el día de la familia hasta que alcance las 42 horas semanales. Implementación automática: Si una empresa decide implementar de inmediato la jornada de 42 horas, quedará exonerada de conceder este beneficio desde el momento en que haga el cambio.

El Ministerio del Trabajo señaló que los empleadores y trabajadores pueden llegar a acuerdos sobre la forma en que se llevan a cabo estas jornadas hasta que se cumpla el tiempo de transición. En la ley también se explica que la "jornada semanal de cuarenta y dos (42) horas se realiza mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo seis días a la semana, con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el día domingo".

Si un empleador no otorgó el Día de la Familia en un semestre, deberá compensarlo en el siguiente, siempre y cuando la jornada laboral no haya alcanzado aún las 42 horas semanales. - Pixabay

¿El día de la familia es acumulable?

Una de las dudas frecuentes sobre este beneficio es si los trabajadores pueden acumular los días que no hayan usado. De acuerdo con la normativa vigente, el día de la familia no es acumulable, es decir, si un trabajador no lo toma en el semestre correspondiente, no podrá reclamarlo en el siguiente. No obstante, si el empleador no lo otorgó cuando debía, está en la obligación de compensarlo dentro del mismo periodo de implementación gradual.

Una vez que la jornada laboral alcance las 42 horas semanales, ya no existirá la obligación legal de conceder este beneficio.