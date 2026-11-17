Este martes 17 de noviembre se realiza un nuevo sorteo de la Lotería de Cundinamarca, cuya fecha habitual tuvo que modificarse por el festivo del lunes 16 de noviembre. En esta jornada, los participantes esperan conocer el número y la serie ganadora del premio mayor de $10.000 millones, además de los resultados de los premios secos.

El sorteo corresponde a la edición 4829 y su transmisión está prevista para las 11:15 p.m., a través de Canal Uno. La entidad también publica los resultados en sus canales institucionales, donde los jugadores pueden verificar las combinaciones ganadoras.



Plan de premios de la Lotería de Cundinamarca

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Premio Mayor: 1 premio de $10.000.000.000 ($2.500.000.000 por fracción)

Premios Secos:



1 Balsa millonaria: $500.000.000 ($125.000.000 por fracción)

1 Tunjo de oro: $300.000.000 ($75.000.000 por fracción)

1 Guaca secreta: $100.000.000 ($25.000.000 por fracción)

3 Tesoros: $50.000.000 ($12.500.000 por fracción)

20 Tesoros: $20.000.000 ($5.000.000 por fracción)

35 Tesoros: $10.000.000 ($2.500.000 por fracción)

Otros premios: También entrega incentivos adicionales por aproximaciones (al premio mayor con o sin serie, última cifra, entre otros).



Resultado de la Lotería de Cundinamarca hoy, 17 de noviembre

Número ganador: pendiente.

Serie: pendiente.

Una vez termine la transmisión, los jugadores podrán consultar el resultado y revisar si su billete o fracción obtuvo alguno de los premios.



¿Qué cayó en el último sorteo de la Lotería de Cundinamarca?

El resultado más reciente disponible corresponde al sorteo 4828, realizado el lunes 9 de noviembre de 2026. En esa jornada, el premio mayor de $10.000 millones fue para el número 0474, de la serie 015.

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Es importante tener en cuenta que el resultado anterior corresponde a una jornada distinta y no determina los números ganadores del sorteo de este martes.

¿Cómo se juega la Lotería de Cundinamarca?

Para participar, los interesados deben comprar un billete o una fracción a través de los loteros y distribuidores autorizados. La apuesta está compuesta por un número de cuatro cifras y una serie, combinación que debe coincidir con la anunciada para obtener el premio mayor.

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La lotería también contempla premios secos y aproximaciones, cuyas condiciones dependen del plan de premios vigente. Por eso, se recomienda revisar las reglas del sorteo antes de comprar el billete.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Cundinamarca?

Los ganadores deben conservar el billete o la fracción original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras que impidan su validación. También deben presentar su documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos por la entidad para el pago.

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El procedimiento puede variar según el valor del premio. Por esta razón, es importante consultar los canales oficiales de la Lotería de Cundinamarca para conocer dónde realizar el trámite y qué documentos adicionales se necesitan.

Los participantes deben verificar cuidadosamente el número y la serie de sus billetes, así como consultar los resultados publicados por la entidad.

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