Los apostadores del chance Sinuano Noche estuvieron atentos este martes 17 de noviembre de 2026 a uno de los sorteos más populares de Colombia. Este juego de apuestas permanentes cuenta con una amplia presencia en diferentes regiones del país y diariamente genera miles de consultas de usuarios interesados en conocer el número ganador y verificar si obtuvieron algún premio.



Resultado de Sinuano Noche del 17 de noviembre de 2026

Estos son los resultados correspondientes al sorteo de este martes:



Número ganador: 1075

Quinta cifra: 4

Los participantes deben revisar cuidadosamente su tiquete para confirmar si acertaron la combinación ganadora o alguna de las modalidades parciales que otorgan premios según las reglas del juego.



Qué es el chance Sinuano Noche

El Sinuano Noche es uno de los sorteos más reconocidos dentro de las apuestas permanentes en Colombia. Su popularidad se debe a que se realiza todos los días y forma parte de los juegos tradicionalmente seguidos por los apostadores en departamentos de la región Caribe y otras zonas del país. La dinámica consiste en seleccionar un número de cuatro cifras y esperar el resultado oficial del sorteo. Dependiendo de la modalidad elegida, los jugadores pueden ganar al acertar la combinación completa o parte de ella. Su amplia trayectoria ha convertido a Sinuano Noche en una referencia para miles de colombianos que diariamente consultan los resultados a través de internet y los medios de comunicación.



Cómo se juega Sinuano Noche

La mecánica de participación es similar a la de otros chances autorizados en Colombia. El usuario selecciona un número de cuatro cifras comprendido entre el 0000 y el 9999 y realiza la apuesta por el valor que desee. Las modalidades más populares incluyen:



Cuatro cifras directo.

Cuatro cifras combinado.

Tres cifras directo.

Tres cifras combinado.

Dos cifras o pata.

Una cifra o uña.

Cada una ofrece probabilidades y premios distintos, razón por la cual los apostadores suelen escoger la modalidad que mejor se adapta a su estrategia de juego. El plan de premios del chance en Colombia establece que las ganancias varían según el tipo de apuesta realizada y el monto jugado. Por ejemplo, acertar las cuatro cifras exactas en orden suele representar el pago más alto dentro de las apuestas permanentes. En contraste, las modalidades que requieren acertar una, dos o tres cifras entregan premios menores, pero con mayores probabilidades de éxito. El valor final recibido por el ganador dependerá de las condiciones vigentes del operador autorizado y del dinero apostado inicialmente.



Recomendaciones para reclamar un premio

Quienes resulten ganadores deben conservar el tiquete en buen estado, ya que este documento es indispensable para reclamar cualquier premio. También es importante verificar los tiempos establecidos para el cobro, así como los requisitos de identificación exigidos por el operador correspondiente. En premios de mayor valor pueden aplicarse procesos adicionales de validación y retenciones tributarias de acuerdo con la normativa colombiana.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL