Este martes 17 de noviembre se realizan los sorteos de las loterías de Cundinamarca y del Tolima, dos de los juegos de azar que habitualmente tienen lugar los lunes en Colombia. Sin embargo, esta semana sus jornadas fueron trasladadas debido a que el 16 de noviembre fue festivo en el país.

En esta ocasión, ambas entidades entregan premios mayores millonarios: la Lotería de Cundinamarca tiene un premio principal de $10.000 millones, mientras que la Lotería del Tolima ofrece $3.500 millones. Los participantes podrán consultar los números ganadores y las series una vez finalicen las respectivas transmisiones.

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Resultado de la Lotería de Cundinamarca hoy, 17 de noviembre

La Lotería de Cundinamarca realiza este martes su sorteo número 4829, con un premio mayor de $10.000 millones. La transmisión está programada para las 11:15 p.m., a través de Canal Uno.



Al momento de esta consulta, el sorteo no se había realizado, por lo que el número ganador y la serie permanecían pendientes.



Número ganador: pendiente.

Serie: pendiente.

Resultado de la Lotería del Tolima hoy, 17 de noviembre

La Lotería del Tolima también trasladó su sorteo semanal para este martes, luego del festivo del lunes. La entidad realiza la edición número 4196, que tiene un premio mayor de $3.500 millones.



La jornada está programada para las 10:30 p. m. y, al momento de esta consulta, el resultado todavía no estaba disponible.



Número ganador: 7565

Serie: 133

¿Cómo se juega y se reclaman los premios de la Lotería del Tolima?

Los interesados pueden adquirir un billete completo o una fracción. Para ganar el premio mayor deben acertar las cuatro cifras y la serie correspondientes al sorteo.

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Quienes tengan un billete o fracción ganadora deben conservar el comprobante original y presentar los documentos requeridos para verificar la apuesta y solicitar el pago. Las condiciones de reclamación dependen del valor del premio, por lo que es importante consultar directamente con la entidad antes de realizar el trámite.

Los jugadores deben revisar los resultados publicados por cada lotería y verificar tanto el número como la serie de sus billetes. Los premios están sujetos a los plazos y condiciones establecidos por los operadores.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co