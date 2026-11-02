Dorado Noche hoy: los resultados de hoy lunes festivo, 2 de noviembre de 2026

El chance El Dorado Noche uno de los juegos de azar más populares de Colombia, especialmente en el centro del país. Este sorteo hace parte de El Dorado, que también cuenta con las modalidades de mañana y tarde, convirtiéndose en una de las opciones más consultadas por los aficionados a los juegos de azar. Este lunes festivo, 2 de noviembre de 2026, el sorteo se lleva a cabo a las 7:28 de la noche.



Dorado Noche 2 de noviembre de 2026: resultados

Cuatro cifras: 8747

Quinta cifra: 6

El resultado oficial de El Dorado Noche será publicado una vez concluya el sorteo. Los participantes podrán verificar si resultaron ganadores comparando su apuesta con las cifras anunciadas oficialmente.



¿Cómo se juega El Dorado Noche?

Para jugar El Dorado Noche debe escoger un número de cuatro cifras y definir el valor de la apuesta. Dependiendo de la coincidencia entre el número apostado y el resultado oficial, el jugador puede recibir premios por uno, dos, tres o cuatro aciertos. Esta modalidad está autorizada dentro de los juegos de suerte y azar que operan en Colombia bajo regulación oficial. Uno de los principales atractivos del sorteo es que permite participar con montos relativamente bajos y ofrece multiplicadores importantes sobre el valor apostado.

De acuerdo con el plan de premios difundido para el juego, quienes acierten la última cifra reciben cinco veces el valor apostado. Los jugadores que logren acertar las dos últimas cifras pueden recibir 50 veces lo apostado, mientras que tres cifras consecutivas pagan hasta 400 veces la apuesta en modalidad plena. El premio mayor corresponde al acierto de las cuatro cifras exactas, que puede entregar hasta 4.500 veces el valor apostado.



El Dorado, uno de los chances más populares de Colombia

La popularidad del juego también está relacionada con la frecuencia de sus sorteos. El Dorado cuenta con las modalidades de mañana, tarde y noche, lo que ofrece varias oportunidades de participación durante la semana. El cronograma oficial de estos sorteos es divulgado por la Lotería de Bogotá. Además, distintas plataformas especializadas en loterías y chances destacan que las probabilidades de acertar las cuatro cifras son de una entre 10.000, una cifra que lo convierte en uno de los juegos más consultados por los apostadores habituales.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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