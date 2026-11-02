Chontico Noche: resultados último sorteo lunes festivo 2 de noviembre de 2026

Inicia un nuevo sorteo de Chontico Noche este lunes festivo, 2 de noviembre de 2026. Este chance juega todos los días y permite realizar combinaciones de hasta cuatro cifras, además de una quinta cifra adicional, conocida como la quinta balota, que hace parte del resultado oficial.



Chontico Noche: resultados del 2 de noviembre de 2026

El sorteo del Chontico Noche está programado para las 8:00 p. m. de este lunes festivo. La transmisión se realiza a través de los canales autorizados por la organización del juego. Los resultados fueron los siguientes:



Número ganador: 3672

Quinta cifra: 5

A qué hora juega el Chontico Noche

El Chontico cuenta con dos sorteos diarios. El primero corresponde al Chontico Día, que se realiza a la 1:00 de la tarde, mientras que el Chontico Noche se desarrolla a las 7:00 de la noche de lunes a viernes, los sábados a las 10:00 p.m. y domingos y festivos a las 8:00 p.m.. Esta programación permite que los participantes tengan dos oportunidades de revisar sus combinaciones durante la misma jornada. Además, el juego mantiene sorteos durante gran parte del año, incluidos domingos y festivos, según la programación oficial.

Una vez se publiquen las cifras oficiales, el primer paso es comparar el número completo que aparece en el comprobante con el resultado del sorteo. También es posible verificar coincidencias mediante las diferentes modalidades de acierto contempladas por el juego. Para evitar errores, conviene revisar con calma el nombre del sorteo, la fecha de la apuesta y cada una de las cifras registradas en el tiquete. Quienes realizaron varias apuestas durante el día pueden comprobar cada comprobante por separado.



Plan de premios del Chontico Noche

El valor del premio depende del tipo de apuesta realizada y del número de cifras acertadas durante el sorteo. Entre las modalidades más conocidas se encuentran los aciertos de una cifra, dos cifras, tres cifras y cuatro cifras. Según la información divulgada sobre este chance, acertar las cuatro cifras directas puede representar un pago de hasta 4.500 veces lo apostado. También existen premios para quienes logran coincidencias parciales de acuerdo con las reglas del juego.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL