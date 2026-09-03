Precio del dólar hoy en Colombia: vuelve a bajar la TRM este jueves, 3 de septiembre de 2026

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) volvió a registrar una caída este jueves 3 de septiembre de 2026. La Superintendencia Financiera certificó una tasa de $3.140,55 por dólar, lo que representa una reducción frente a la TRM vigente el miércoles 2 de septiembre, cuando se ubicó en $3.184,00. La diferencia entre ambas jornadas fue de $43,45 por dólar, equivalente a una variación de-1,36%. La nueva corrección mantiene la tendencia observada desde el inicio de septiembre. Después de comenzar el mes por encima de los $3.200, el dólar acumula dos jornadas consecutivas de descensos en la tasa oficial de referencia para el mercado cambiario colombiano.

Aunque septiembre comenzó con una corrección a la baja, agosto cerró con un balance diferente. Durante agosto de 2026, la TRM inició en $3.144,14 y terminó en $3.202,79, lo que representó un incremento de $58,65 en el transcurso del mes. La variación fue de 1,87%. Los registros históricos muestran que el valor mínimo del mes fue de $3.048,12, alcanzado el 22 de agosto, mientras que el máximo llegó a $3.230,44 durante los primeros días del periodo. El promedio mensual se ubicó alrededor de $3.130,87.



Precio del dólar en casas de cambio

Según el portal Wilkinsonpc, estos son los valores aproximados de compra y venta del dólar en casas de cambio en las ciudades principales de Colombia:



Ciudad Precio de compra (COP) Precio de venta (COP) Diferencia (spread) Bogotá $3.158 $3.238 $80 Cali $3.080 $3.270 $190 Cartagena $3.050 $3.250 $200 Cúcuta $3.160 $3.220 $60 Medellín $3.085 $3.223 $138 Pereira $3.130 $3.250 $120

¿Qué esperar del dólar para esta semana?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, explicó en Noticias Caracol cuáles son las perspectivas del dólar para esta semana: "Es una semana donde dos variables concentran el poder de movimiento de los mercados. Por un lado, los datos de inflación en EE. UU., con el IPP del jueves y el IPC del viernes, que definirán si el sesgo hawkish que instaló Warsh tiene respaldo en los datos de precios antes del FOMC del 16 de septiembre. Por otro, el conflicto en Medio Oriente que vuelve a tomar protagonismo tras el fuego cruzado del fin de semana: si bien el dólar abre levemente a la baja en la sesión de hoy, una mayor escalada que impulse al petróleo al alza y eleve el VIX actuaría como amplificador de presión sobre las monedas emergentes, independientemente de lo que digan los datos macro".

"Escenario favorable para monedas emergentes: los datos inflacionarios en EE. UU. ceden, tanto el IPP del jueves como el IPC del viernes resultan por debajo de lo esperado, reduciendo las probabilidades de alza de la Fed en septiembre. El conflicto en Medio Oriente modera y el petróleo cede terreno. El dólar retrocede y el USDCOP podría retomar la apreciación hacia 3,120–3,160", resaltó. Agregó: "Escenario adverso para monedas emergentes: los datos inflacionarios en EE. UU. sorprenden al alza, tanto el IPP como el IPC resultan por encima de lo esperado, consolidando el alza de septiembre como escenario base. El conflicto en Medio Oriente escala adicionalmente con el petróleo superando los USD 90. El dólar se fortalece con fuerza y el USDCOP podría profundizar su corrección hacia 3,250–3,300“.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL