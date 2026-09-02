Precio del dólar hoy en Colombia: así abrió la TRM este miércoles, 2 de septiembre de 2026

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este miércoles 2 de septiembre de 2026 abrió en $3.184 por dólar estadounidense, de acuerdo con el Banco de la República y aplicada por la Superintendencia Financiera de Colombia. El dato muestra una reducción frente al valor vigente el martes 1 de septiembre, cuando la TRM se ubicó en $3.213,97. La diferencia entre ambas jornadas fue de $29,97 por dólar, equivalente a una variación de-0,93 %.

La cotización oficial del dólar retrocedió después de haber comenzado septiembre por encima de la barrera de los $3.200. Esto significa que por cada dólar negociado bajo la referencia oficial del mercado cambiario se registró una disminución de $29,97 respecto a la jornada anterior. La variación llevó nuevamente a la divisa por debajo de los $3.200, un nivel que había recuperado al inicio del mes.



Precio del dólar en casas de cambio

Según el portal Wilkinsonpc, estos son los valores aproximados de compra y venta del dólar en casas de cambio en las ciudades principales de Colombia:



Ciudad Precio de compra (COP) Precio de venta (COP) Diferencia (spread) Bogotá $3.184 $3.258 $74 Cali $3.140 $3.310 $170 Cartagena $3.000 $3.250 $250 Cúcuta $3.160 $3.220 $60 Medellín $3.099 $3.235 $136 Pereira $3.150 $3.270 $120

El comportamiento del dólar durante agosto mostró una tendencia de recuperación en la parte final del mes. La TRM vigente el viernes 28 de agosto fue de $3.144,28, mientras que para el lunes 31 de agosto y el cierre del mes se ubicó en $3.202,79. Entre esas dos referencias la tasa aumentó $58,51, lo que reflejó un movimiento alcista en los últimos días de agosto. Posteriormente, el martes 1 de septiembre se registró otro incremento hasta los $3.213,97 antes de la corrección observada este miércoles. Los datos históricos también muestran que a mediados de agosto la TRM se movía cerca de niveles de $3.050 y $3.100. Por ejemplo, el 20 de agosto se ubicó en $3.053,48; el 25 de agosto llegó a $3.056,51 y el 27 de agosto alcanzó los $3.118,24. Hacia el final del mes la tasa volvió a superar los $3.200.



¿Qué se espera del dólar para esta semana, según expertos?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, explicó en Noticias Caracol cuáles son las perspectivas del dólar para esta semana: "Es una semana donde dos variables concentran el poder de movimiento de los mercados. Por un lado, los datos de inflación en EE. UU., con el IPP del jueves y el IPC del viernes, que definirán si el sesgo hawkish que instaló Warsh tiene respaldo en los datos de precios antes del FOMC del 16 de septiembre. Por otro, el conflicto en Medio Oriente que vuelve a tomar protagonismo tras el fuego cruzado del fin de semana: si bien el dólar abre levemente a la baja en la sesión de hoy, una mayor escalada que impulse al petróleo al alza y eleve el VIX actuaría como amplificador de presión sobre las monedas emergentes, independientemente de lo que digan los datos macro".

"Escenario favorable para monedas emergentes: los datos inflacionarios en EE. UU. ceden, tanto el IPP del jueves como el IPC del viernes resultan por debajo de lo esperado, reduciendo las probabilidades de alza de la Fed en septiembre. El conflicto en Medio Oriente modera y el petróleo cede terreno. El dólar retrocede y el USDCOP podría retomar la apreciación hacia 3,120–3,160", resaltó.



Agregó: "Escenario adverso para monedas emergentes: los datos inflacionarios en EE. UU. sorprenden al alza, tanto el IPP como el IPC resultan por encima de lo esperado, consolidando el alza de septiembre como escenario base. El conflicto en Medio Oriente escala adicionalmente con el petróleo superando los USD 90. El dólar se fortalece con fuerza y el USDCOP podría profundizar su corrección hacia 3,250–3,300“.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL