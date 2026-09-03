¿Quedó en grupo D del RUI? Esto es lo que debe saber sobre los subsidios y ayudas

Miles de colombianos han comenzado a consultar su clasificación en el Registro Universal de Ingresos (RUI), el nuevo mecanismo de focalización social que entró en operación el 1 de agosto de 2026 y que ahora es utilizado por el Estado para estimar la situación económica de los hogares. Entre las principales inquietudes aparece una pregunta recurrente: ¿qué significa quedar en el grupo D y cómo puede afectar el acceso a subsidios y programas sociales?

La preocupación no es menor. El RUI se ha convertido en una referencia para la focalización de ayudas estatales y reemplaza gradualmente el papel que desempeñaba el Sisbén como principal herramienta de clasificación socioeconómica. Sin embargo, las autoridades han reiterado que el nuevo sistema no implica la eliminación automática de beneficios para quienes aparecen en determinados grupos.



Qué significa quedar en el grupo D del RUI

La clasificación del RUI organiza a los hogares en cuatro grandes grupos: A, B, C y D. Estos grupos son definidos a partir de la estimación de ingresos por persona dentro de cada hogar, información que se construye mediante cruces de datos provenientes de múltiples entidades públicas y registros administrativos.

Dentro de esta estructura, el grupo D corresponde a hogares catalogados como "no pobres y no vulnerables". Además, el sistema divide esta categoría en 21 subgrupos, identificados desde D1 hasta D21. Según la información conocida sobre el funcionamiento del RUI, estas clasificaciones corresponden a hogares que cuentan con ingresos que les permiten cubrir necesidades básicas incluso frente a situaciones de afectación temporal de ingresos. Por esta razón, las personas ubicadas en el grupo D suelen tener menor prioridad dentro de programas sociales focalizados en población con menores ingresos.



Subsidios y ayudas: ¿se pierden por estar en el grupo D?

Esta es posiblemente la duda más frecuente entre los ciudadanos. La clasificación en el grupo D no significa automáticamente la pérdida de subsidios, ni implica que una persona quede excluida de toda la oferta social del Estado. Cada programa mantiene requisitos propios, criterios de elegibilidad y procesos de selección independientes. La clasificación del RUI es un insumo para la focalización, pero no constituye por sí sola una aprobación o negación de beneficios. Esto significa que una entidad puede considerar la clasificación socioeconómica junto con otros factores, como edad, composición familiar, condición de salud, ubicación geográfica o características específicas de la población beneficiaria.



Aunque muchas personas creen que el Sisbén desapareció, la información oficial indica que continúa siendo una fuente de datos dentro del nuevo esquema. La diferencia es que el RUI utiliza información adicional proveniente de decenas de entidades para calcular una estimación más amplia sobre los ingresos de los hogares colombianos. Mientras el modelo anterior dependía principalmente de la encuesta realizada a los hogares, el nuevo sistema incorpora cruces con bases relacionadas con empleo, aportes a seguridad social, información tributaria y otros registros administrativos.



Cómo consultar la clasificación del RUI

La consulta del Registro Universal de Ingresos se realiza a través de la Ventanilla Social habilitada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), este es el link: https://ventanillasocial.dnp.gov.co/. Allí los ciudadanos pueden revisar su clasificación y verificar la información asociada a su hogar. El procedimiento consiste en seleccionar el tipo de documento, ingresar el número de identificación y acceder al resultado que genera el sistema. Las autoridades han insistido en que este proceso debe realizarse únicamente a través de los canales oficiales para evitar riesgos relacionados con el uso indebido de datos personales. Además, los ciudadanos pueden revisar si la composición del hogar coincide con la información registrada y consultar los mecanismos disponibles cuando consideren necesario actualizar algún dato asociado a su situación socioeconómica.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL