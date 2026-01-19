Precio del dólar hoy, lunes 19 de enero de 2026, en Colombia: TRM supera los $3.700

El comportamiento del mercado cambiario en Colombia continúa bajo el seguimiento de analistas y operadores. Tras un inicio de año marcado por una notable valorización del peso colombiano, la jornada de este lunes 19 de enero de 2026 registró una tendencia a la alta que mantiene al dólar a un terreno de cautela. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) oficial se fijó en $3.700,05, lo que representa un incremento de $12,73 (0,35 %) frente a los $3.687,32 reportados el pasado viernes.

Este repunte interrumpe una racha de descensos que había llevado a la divisa estadounidense a niveles mínimos no vistos desde mediados de 2021. No obstante, el panorama de enero sigue siendo volátil: mientras que el 13 de enero la TRM rozaba los $3.717, el 15 de enero se hundía hasta los $3.655. Al comparar estas cifras con el cierre de 2025 —cuando el dólar superaba los $3.874—, es evidente que la moneda colombiana mantiene una fortaleza relativa, situándose como una de las divisas con mejor desempeño en la región en lo que va del año.



Precio del dólar por ciudades

En las calles, el impacto de estas fluctuaciones se siente de forma heterogénea. Según el monitoreo en casas de cambio para este 16 de enero, los precios promedio de compra y venta varían significativamente por zona geográfica:



Bogotá: Compra $3.688 – Venta $3.813

Medellín: Compra $3.626 – Venta $3.778

Cali: Compra $3.635 – Venta $3.815

Cartagena: Compra $3.600 – Venta $3.850

Pereira: Compra $3.650 – Venta $3.770

El factor Fed y la tensión política en EE. UU.

Para entender por qué el dólar ha recuperado terreno este viernes, es necesario mirar hacia el norte. Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech Global66, explica que el mercado global está digiriendo una carga pesada de datos macroeconómicos provenientes de Estados Unidos, específicamente los informes de IPC (Precios al Consumidor) e IPP (Precios al Productor).



"Esta semana estará marcada por una elevada carga de información macroeconómica en Estados Unidos, con el foco puesto en los datos de inflación, IPC e IPP, que permitirán actualizar el diagnóstico sobre la trayectoria de precios y el ritmo de las próximas decisiones de política monetaria", señaló Lama en diálogo con Noticias Caracol.

El experto añade que el nerviosismo no solo responde a las cifras de inflación, sino a una creciente preocupación por la institucionalidad financiera estadounidense. "Todo esto ocurre en un contexto donde la Reserva Federal ha dejado clara su disposición a actuar de forma data-dependiente, mientras los mercados continúan sensibles a cualquier señal que pueda afectar la credibilidad institucional del banco central, especialmente tras el reciente episodio de tensión política en torno a su independencia", enfatizó.



¿Hacia dónde va el dólar y el peso colombiano?

A pesar del repunte de hoy, Lama sostiene que el escenario base para el peso colombiano podría seguir siendo positivo si se mantienen ciertas condiciones de estabilidad global. Según su análisis, un entorno de desinflación claro en Estados Unidos y una menor volatilidad favorecerían la corrección del dólar a la baja.

"En un escenario favorable al riesgo, donde las cifras de inflación confirmen un proceso de desinflación en curso y las tensiones institucionales en Estados Unidos escalen, el dólar debería continuar su tendencia bajista estructural. Una menor volatilidad global, junto con un mayor apetito por riesgo y flujos hacia commodities, reforzaría este escenario. Bajo estas condiciones, el dólar podría profundizar su debilidad frente a las monedas emergentes, el USD/COP tendría espacio para continuar corrigiendo hacia niveles cercanos a $3.700", explicó el ejecutivo de Global66.

Sin embargo, el analista advirtió que la incertidumbre política en Washington ha introducido un ruido innecesario en los mercados, reflejado en el repunte del índice VIX (el llamado "índice del miedo"), que subió más de un 10 % al inicio de la jornada. "Este episodio reactivó los temores sobre una posible interferencia del poder ejecutivo en la política monetaria y puso en discusión la independencia de la Reserva Federal. Aunque Powell reafirmó que las decisiones de tasas se basan exclusivamente en fundamentos económicos, la escalada del conflicto con la Casa Blanca elevó la incertidumbre y golpeó la confianza de los mercados", concluyó Lama.

Con este panorama, la próxima semana será crucial para determinar si el dólar en Colombia se estabiliza por debajo de la barrera de los $3.700 o si las presiones externas terminan por impulsar una devaluación más profunda del peso.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.