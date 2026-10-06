Dorado Mañana hoy: resultados del martes 6 de octubre de 2026 con la quinta

Miles de apostadores estuvieron pendientes este martes 6 de octubre de una nueva edición de El Dorado Mañana, uno de los sorteos de chance que se realizan durante las primeras horas del día en Colombia. El juego hace parte de los sorteos asociados a la Lotería de Bogotá y se lleva a cabo de lunes a sábado, excluyendo domingos y festivos.



Como ocurre en cada jornada, los participantes siguieron la transmisión oficial para conocer el número ganador y verificar si las combinaciones registradas en sus tiquetes coincidieron con el resultado oficial. El sorteo se efectúa alrededor de las 11:00 de la mañana y su emisión comienza aproximadamente a las 10:55 a. m.



Resultado El Dorado Mañana hoy 6 de octubre de 2026

Número ganador: 0817

Quinta cifra: 9

Una vez divulgado el resultado oficial, los jugadores pueden comparar los números registrados en sus apuestas para determinar si obtuvieron algún premio de acuerdo con la modalidad seleccionada al momento de realizar la jugada.



Cómo se juega El Dorado Mañana

De acuerdo con la información disponible del operador, los participantes pueden realizar apuestas utilizando una combinación de cuatro cifras comprendidas entre 0000 y 9999. También existen modalidades para quienes prefieren jugar a tres, dos o una cifra. Una de las características del sorteo es la denominada quinta cifra, un número adicional que acompaña el resultado principal y que hace parte de algunas modalidades de apuesta. La validez de una apuesta depende de que el número registrado en el tiquete coincida con el resultado oficial en el orden exigido por la modalidad elegida.

Los premios varían según el tipo de apuesta realizada y el monto apostado. Entre las modalidades reportadas se encuentran las siguientes:



Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

Cuatro cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

Tres cifras directo: paga 400 veces el valor apostado.

Tres cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

Dos cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

Una cifra (uña): paga 5 veces el valor apostado.

Por ejemplo, una apuesta de $1.000 a cuatro cifras directo puede otorgar un premio de $4.500.000 si coincide exactamente con el resultado sorteado.



Dónde apostar El Dorado Mañana

Las apuestas para este sorteo pueden realizarse en los puntos de venta de Paga Todo, empresa que opera el chance en Bogotá y Cundinamarca. Los jugadores también cuentan con los canales autorizados que disponga el operador para la comercialización de las apuestas. El sorteo se desarrolla de lunes a sábado y no tiene programación los domingos ni durante los días festivos.

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Las personas que resulten ganadoras deben presentar el tiquete original y cumplir los requisitos establecidos por el operador. Para premios iguales o superiores a $100.000, Paga Todo solicita ser mayor de edad, entregar el comprobante original debidamente diligenciado y presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía del ganador.



La recomendación para los apostadores es verificar que el documento se encuentre en buen estado y conservarlo hasta completar el proceso de validación y pago correspondiente. Con la publicación del resultado de este 6 de octubre, el sorteo de El Dorado Mañana completó una nueva jornada en la que los jugadores volvieron a consultar el número ganador, la quinta cifra y las diferentes modalidades de pago disponibles para quienes lograron acertar la combinación sorteada.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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