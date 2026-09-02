Dorado Mañana hoy, miércoles 2 de septiembre: números ganadores del último sorteo

Septiembre arranca con alta expectativa en el ecosistema de los juegos de suerte y azar en la capital y la región central del país. Este miércoles 2 de septiembre de 2026, la mesa de juego del reconocido chance Dorado Mañana vuelve a poner en marcha sus urnas de extracción para entregar millones en premios entre sus apostadores habituales.



Boletín de premios en vivo: miércoles 2 de septiembre

Los auditores y delegados de la Secretaría de Gobierno supervisan la extracción técnica de las balotas para este sorteo matutino. A continuación, el reporte con la combinación ganadora de la fecha:



Sorteo Principal (4 Cifras) Quinta balota

(Este espacio se actualizará con los valores de forma inmediata, una vez concluido el procedimiento oficial de validación).



Paso a paso para reclamar el premio

Si al verificar su tiquete confirma que sus números coinciden con la combinación de hoy, debe iniciar el protocolo de cobro legal en la red autorizada (como Paga Todo). El proceso exige cumplir rigurosamente con tres condiciones:

Inviolabilidad del comprobante: El formulario físico de la apuesta constituye un título valor al portador. No debe presentar enmendaduras, tachaduras, pliegues sobre el código de barras ni daños por humedad.

El formulario físico de la apuesta constituye un título valor al portador. No debe presentar enmendaduras, tachaduras, pliegues sobre el código de barras ni daños por humedad. Identificación oficial: El beneficiario debe acudir personalmente con su cédula de ciudadanía original (o cédula de extranjería vigente) e incluir una fotocopia legible por ambas caras.

El beneficiario debe acudir personalmente con su (o cédula de extranjería vigente) e incluir una fotocopia legible por ambas caras. Marco tributario y vigencia: Las ganancias que sobrepasen el umbral legal fijado en 48 UVT (Unidades de Valor Tributario) quedan sujetas a una retención automática en la fuente del 20% por concepto de ganancias ocasionales. Asimismo, el marco normativo colombiano establece un plazo límite de un año calendario contado desde la fecha de realización del sorteo para hacer efectivo el dinero; vencido ese término, los recursos son destinados por ley a la financiación de la salud pública.

Dinámica operativa y tabla de retribución financiera

El Dorado Mañana opera bajo la modalidad de chance parametrizado, lo que otorga autonomía al usuario para decidir el valor exacto de su jugada (disponible desde montos base de $500 o $1.000 pesos, más el IVA).

Su mecanismo de premiación no depende de un pozo acumulativo, sino de una tasa fija de retorno calculada sobre el dinero invertido en el tiquete:



Pleno de 4 Cifras (Directo): Otorga un dividendo de 4.500 veces el valor apostado.

Otorga un dividendo de el valor apostado. 4 Cifras (Modalidad Combinada): Reconoce 208 veces la suma jugada.

Reconoce la suma jugada. Terna de 3 Cifras (Directo): Multiplica por 400 veces el monto invertido.

Multiplica por el monto invertido. Terna de 3 Cifras (Combinado): Paga 83 veces lo apostado.

Paga lo apostado. Dupla Final (Pata): Retribuye 50 veces el importe fijado.

Retribuye el importe fijado. Cifra Unitaria (Uña): Devuelve 5 veces la apuesta base.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.