Estos son los resultados de la Lotería de Cruz Roja y Huila hoy 1 de septiembre: números ganadores

Este martes 1 de septiembre se llevan a cabo los sorteos de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila, dos juegos de azar con una larga trayectoria en Colombia. Además de entregar premios millonarios, ambas loterías destinan parte de los recursos que generan a la financiación de proyectos relacionados con la salud y otros programas de interés social.

Lotería de la Cruz Roja hoy 1 de septiembre

La jornada de este martes incluye una nueva edición de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, cuyo sorteo se realiza habitualmente los martes en horas de la noche.

Para este 1 de septiembre, el resultado del premio mayor es:



Número ganador: 7132

Serie: 250

Además del premio principal, el sorteo contempla diferentes premios secos, entre ellos:



Un premio mayor de $10.000 millones.

Un seco de 200 millones de pesos.

Un seco de 100 millones de pesos.

Dos secos de 50 millones de pesos.

Seis secos de 30 millones de pesos.

Quince secos de 20 millones de pesos.

Veinte secos de 10 millones de pesos.

La Lotería de la Cruz Roja tiene su sorteo previsto aproximadamente a las 10:55 de la noche.



Lotería del Huila hoy 1 de septiembre

La Lotería del Huila también tiene su cita este martes y realiza el sorteo después de la Cruz Roja, por el canal 1.



Número ganador: 2876

2876 Serie: 129

Su premio mayor es de 2.000 millones, pero también contempla un atractivo plan de premios que incluye:



1 seco de 150 millones

5 secos de 100 millones

10 secos de 30 millones

10 secos de 15 millones

El sorteo de la Lotería del Huila está programado para las 11:00 de la noche de este martes.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de la Cruz Roja y del Huila?

Si el número del billete resulta ganador, es importante conservar el billete o fracción original en buen estado y sin tachaduras ni enmendaduras, ya que este documento es necesario para solicitar el pago.



Lotería de la Cruz Roja: las aproximaciones al premio mayor pueden cobrarse con vendedores, distribuidores autorizados o directamente en las oficinas de la Lotería. Los premios secos también pueden reclamarse con los distribuidores o en la entidad. Para cobrar el premio mayor, se debe acudir directamente a la Lotería de la Cruz Roja Colombiana y presentar la cédula de ciudadanía.

Publicidad

Lotería del Huila: el ganador debe presentar el billete o fracción original en buen estado junto con su cédula de ciudadanía en los puntos autorizados o directamente en la sede de la Lotería del Huila, ubicada en la Carrera 4 No. 9-25, Edificio Diego de Ospina, en Neiva. Los premios mayores están sujetos a las retenciones correspondientes.

En ambos casos, antes de entregar el billete conviene verificar que el número, la serie y la categoría del premio coincidan con los resultados oficiales del sorteo.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co