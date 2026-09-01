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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Lotería del Huila: números ganadores del sorteo del martes 1 de septiembre de 2026

Resultados Lotería del Huila: números ganadores del sorteo del martes 1 de septiembre de 2026

La Lotería del Huila lleva a cabo en la noche de este martes un nuevo sorteo. Conozca los resultados EN VIVO del premio mayor.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 1 de sept, 2026
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Editado por: Mateo Medina Escobar
Resultados Lotería del Huila: números ganadores del sorteo del martes 1 de septiembre de 2026
Imagen de referencia de la Lotería del Huila.
Archivo

La Lotería del Huila celebra una nueva versión de su tradicional juego de azar en la noche de este martes 1 de septiembre de 2026, distribuyendo millonarios premios en todo el territorio nacional. Los apostadores del país aguardan la transmisión oficial para verificar las billetes y fracciones jugadas en esta jornada de la fortuna.

Número ganador de la Lotería del Huila este 1 de septiembre

El plan de premios de la Lotería del Huila entrega como galardón principal un monto mayor de 2.000 millones de pesos colombianos. Tras la validación reglamentaria de las balotas por parte de las autoridades y delegados encargados de la transparencia del juego, la combinación afortunada de esta noche se lista a continuación:

  • Premio Mayor: Pendiente
  • Serie: Pendiente

A los jugadores que acertaron la combinación completa de cuatro cifras junto con su respectiva serie se les recuerda mantener el tiquete o fracción en óptimas condiciones físicas, puesto que representa el único comprobante válido para iniciar el trámite de cobro formal del dinero.

¿A qué hora y dónde ver el sorteo de la Lotería del Huila?

El sorteo ordinario de la Lotería del Huila se realiza habitualmente todos los martes a partir de las 11:00 p.m. (hora colombiana). La emisión en vivo de la extracción de balotas se transmite por televisión regional a través del Canal Trece, al igual que mediante las plataformas digitales de la entidad directiva. En situaciones extraordinarias o cuando la fecha coincide con un día festivo nacional, la jornada se reprograma para el siguiente día hábil, siguiendo los protocolos fijados por los entes reguladores de los juegos de suerte y azar.

Procedimiento para reclamar un premio en la Lotería del Huila

Ganar en un juego de azar requiere cumplir con una serie de pasos institucionales antes de disponer de los recursos financieros obtenibles. El método de reclamo varía de acuerdo con la cifra total ganada en el billete o la fracción.

Cobro de montos menores o premios secundarios

Si la cuantía asignada al boleto corresponde a sumas menores —como aproximaciones, aciertos al mayor en diferentes series o secos secundarios—, la persona afortunada puede solicitar el desembolso en los puntos de venta autorizados de la red de distribuidores oficiales de loterías en Colombia. Para ello, es indispensable presentar los siguientes requerimientos básicos:

  • Billete o fracción original sin enmendaduras ni tachaduras.
  • Fotocopia de la cédula de ciudadanía del titular legible por ambas caras.
  • Formulario de identificación de ganadores debidamente diligenciado si la distribuidora lo requiere.

Proceso para el Premio Mayor de la Lotería del Huila

En el evento de resultar ganador del Premio Mayor de 2.000 millones de pesos colombianos o de secos de alta denominación, el acreedor debe dirigirse directamente a la sede administrativa central de la Lotería del Huila o a las entidades bancarias con las cuales se mantenga convenio de pago legal.

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El ganador deberá entregar el billete original certificado junto con la cédula de ciudadanía original y fotocopia ampliada al 150%. Asimismo, la entidad financiera aplicará las verificaciones pertinentes en cumplimiento de las políticas para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (SARLAFT).

Retenciones de ley e impuestos aplicables a los premios

En Colombia, las ganancias derivadas de la Lotería del Huila no se entregan de forma neta al comprador del billete debido a las disposiciones normativas en materia tributaria estipuladas en el Estatuto Tributario del país.

Impuesto a las ganancias ocasionales

De conformidad con el Artículo 317 del Estatuto Tributario, los premios otorgados en sorteos de loterías, chances o apuestas están gravados con la tarifa correspondiente a las ganancias ocasionales. El descuento aplicado directamente por la entidad pagadora es del 20% sobre el monto bruto total asignado al tiquete ganador.

Descuento por retención en la fuente

Adicionalmente, se efectúa la deducción correspondiente al impuesto sobre la renta por retención en la fuente (fijado generalmente en el 17% según el tipo de premio y la normativa local aplicable al momento del desembolso). Por tal motivo, el valor final depositado en la cuenta bancaria del ganador corresponderá al beneficio neto tras efectuar los descuentos tributarios exigidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Importancia de jugar legal y el papel de Coljuegos

Adquirir tiquetes y fracciones en la red oficial de distribuidores autorizados garantiza la transparencia del proceso y el respaldo total de la inversión efectuada por los apostadores. Juegos de suerte y azar regulados por el Estado garantizan la entrega efectiva de las sumas prometidas a los compradores.

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Asimismo, comprar de manera legal contribuye directamente al financiamiento de los servicios de salud pública en Colombia, puesto que la Lotería del Huila destina un porcentaje de sus ingresos operacionales al Fondo Territorial de Salud. Coljuegos, el órgano administrador del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar en el territorio nacional, supervisa periódicamente las operaciones de todas las empresas de lotería activas en el país para salvaguardar los derechos de la ciudadanía.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

MATEO MEDINA ESCOBAR
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